Фото: Kazpravda.kz
Образование
Больше тысячи "мёртвых душ" числилось в частной школе Шымкента

"Мёртвые души" обучали по госзаказу в одной из частных школ Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Больше тысячи детей, якобы, посещали занятия, а по факту за два года в школе не было никого. Директор ответственно сдавала липовые отчёты и получала бюджетные деньги, сообщили в Аль-Фарабийском районном суде.

В итоге на скамье подсудимых оказалась не только руководитель школы, но и два сотрудника городского управления образования.

Главный специалист получил от директора взятку в 2 миллиона тенге и теперь проведёт три года в колонии.

А вот заместителя руководителя управления обвинили в "халатности", но чиновница попала под амнистию и освобождена.

Инициатор же всей ситуации - директор частной школы свою вину признала и раскаялась. Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы.

"Рассмотрено было уголовное дело в отношении учредителя частной школы, которая, используя свое служебное положение, подделав документы на 1107 учеников, брала деньги от государства на сумму 122 млн 926 тысяч 28 тенге. Из них во время следствия погасила 50 миллионов тенге, то есть, частично", - рассказал председатель Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов.

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