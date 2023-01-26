Большим шагом вперед назвал Токаев регистрацию новых партий

Президент, Сенат
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК.

Архивное фото: Kazpravda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента сообщил, что избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти", – сказал президент. 

Токаев отметил, что проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане.

"В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед", – резюмировал глава государства.

#Президент #Сенат #Касым-Жомарт Токаев #реформы #партии

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