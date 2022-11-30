Новая партия зарегистрирована в Казахстане

Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии и документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона "О политических партиях".

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В Казахстане зарегистрирована новая экологическая партия "Байтақ", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

"В соответствии со статьей 10 Закона "О политических партиях" 28 ноября 2022 года Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение "Казахстанская партия зелёных "Байтақ". Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 24 сентября 2022 года, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона "О политических партиях", – говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время в связи с изменениями и дополнениями в законодательство о политических партиях, процедура создания партий в Казахстане существенно упрощена:

- сокращена минимальная численность инициативной группы граждан с 1 тысячи до 700 человек;

- увеличен срок проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев;

- снижен регистрационный порог с 20 до 5 тысяч членов партии;

- снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек;

- увеличен срок формирования филиалов партии с 6 месяцев до 1 года.