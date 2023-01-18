Новую партию "Respublica" официально зарегистрировали в Казахстане

Это седьмая партия в стране.
Министерством юстиции зарегистрировано общественное объединение «Партия «Respublica». Об этом сообщил официальный представитель министерства Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.
"Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 3 декабря 2022 года, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона «О политических партиях». Представленные на регистрацию документы были проверены на соответствие действующему законодательству, оснований для отказа не установлено», - говорится в информации.
Так, по состоянию на 18 января 2023 года, в стране зарегистрировано 7 политических партий:
1. Партия «Amanat»;
2. Демократическая партия Казахстана «Ак Жол»;
3. Народная партия Казахстана;
4. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
5. «Общенациональная социал-демократическая партия»;
6. «Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;
7. Общественное объединение «Партия «Respublica».