Новую партию "Respublica" официально зарегистрировали в Казахстане

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Министерством юстиции зарегистрировано общественное объединение «Партия «Respublica». Об этом сообщил официальный представитель министерства Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.

"Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 3 декабря 2022 года, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 Закона «О политических партиях». Представленные на регистрацию документы были проверены на соответствие действующему законодательству, оснований для отказа не установлено», - говорится в информации.

Так, по состоянию на 18 января 2023 года, в стране зарегистрировано 7 политических партий:

1.​ Партия «Amanat»;

2. ​Демократическая партия Казахстана «Ак Жол»;

3. Народная партия Казахстана;

4.​ Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

5.​ «Общенациональная социал-демократическая партия»;

6. ​«Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

7. Общественное объединение «Партия «Respublica».