Большой брат следит за тобой: на стройках в Актюбинской области установят видеонаблюдение

В регионе насчитывается 13 объектов-долгостроев, передает Kazpravda.kz
Подрядные компании, которые намереваются построить объект на бюджетные средства, теперь будут обязаны устанавливать на стройплощадках видеокамеры. Через них организацией-заказчиком будет производиться контроль за работой строителей и оценка хода самого строительства, сообщил заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.
Вопрос рассматривался на заседании комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.
Жарасбаев отметил, что работы по установке видеокамер уже начались.
На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 13 объектов-долгостроев. В трех из них - в спортивном комплексе Бадамша, школах Терисаккан и Шилисай установлены видеокамеры. В спорткомплексе Запад, школах Ащысай, Темир-мост, Жарма оборудование видеонаблюдения на стадии монтажа. На четырех объектах камеры не установлены из-за отсутствия представителей подрядных организаций.
«В 2024 году объявлен конкурс на строительство 27 объектов, на которых предусмотрена установка камер видеонаблюдения. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 из этих объектов», - сказал Жарасбаев.