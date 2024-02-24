Большой брат следит за тобой: на стройках в Актюбинской области установят видеонаблюдение

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Подрядные компании, которые намереваются построить объект на бюджетные средства, теперь будут обязаны устанавливать на стройплощадках видеокамеры. Через них организацией-заказчиком будет производиться контроль за работой строителей и оценка хода самого строительства, сообщил заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.

Жарасбаев отметил, что работы по установке видеокамер уже начались.

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 13 объектов-долгостроев. В трех из них - в спортивном комплексе Бадамша, школах Терисаккан и Шилисай установлены видеокамеры. В спорткомплексе Запад, школах Ащысай, Темир-мост, Жарма оборудование видеонаблюдения на стадии монтажа. На четырех объектах камеры не установлены из-за отсутствия представителей подрядных организаций.