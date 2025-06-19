Сенат рассмотрел закон, направленный на совершенствование правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников силовых ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей закона.

Уточнен порядок расчета площади жилья, на которую распространяются текущие жилищные выплаты. Теперь предельная площадь будет определяться Правилами жилищного обеспечения, утверждаемыми Правительством, вместо жестко установленного лимита в 90 кв м.

Уточнены основания для перерасчета жилищных выплат, если сотрудник ранее уже получил жилье или компенсации. Это позволяет избежать двойного финансирования и сделать систему справедливее.

С предложенными сенаторами поправками закон возвращён в Мажилис.

В целом закон содержит следующие нормы:

- В состав получателей жилищных выплат включаются сотрудники прокуратуры, органов гражданской защиты и службы экономических расследований.

- Установление новых целей использования выплат - не только покупка или аренда жилья, но и накопление строительных сбережений для погашения ипотеки.

- Введено ограничение использования выплат на аренду - не более 8 лет, с обязательной регистрацией договора вне зависимости от срока.

- Закреплено право безвозмездной приватизации служебного жилья для сотрудников с выслугой 20 лет и более. Это право также будет распространяться на семьи погибших при исполнении долга.

- Военнослужащим будут предоставляться полевые выплаты за участие в учениях, выходы в море и иные мероприятия — 1,2 МРП за сутки без оплаты командировочных.

- Уточнена структура органов внутренних дел — понятие «местная полицейская служба» исключено, «департаменты внутренних дел» заменены на «департаменты полиции».

- Установлен запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо (кроме случаев, предусмотренных законом).