Почти на 6% выросла общая площадь введённого жилья в РК за 5 месяцев

Недвижимость
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В лидерах - Астана, Алматы и Алматинская область

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-май 2025 года в Казахстане в эксплуатацию введено 12 тыс. жилых зданий, из них 567 – многоквартирные дома, 11 430 индивидуальных и 16 общежитий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Общая площадь введённого жилья выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 6 021,3 тыс. кв. м, в том числе: 3 854,7 тыс. кв м – многоквартирные дома 2 126,7 тыс. кв м – индивидуальные дома.

По объёму введённого жилья лидируют: Астана – 1 505,4 тыс. кв м, Алматы – 1 138,8 тыс. кв м, Алматинская область – 463 тыс. кв м.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост наблюдается в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Большая часть жилья – 5 663,3 тыс.кв.м или 94,1% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением - 2 175,3 тыс. кв м.

В целом объём строительных работ за 5 месяцев вырос на 15,4% и составил 2 001 млрд тенге. Рост зафиксирован в 18 регионах страны.

#жилье #дома #здания

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