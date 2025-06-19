Более двадцати соток земли в плотно застроенном микрорайоне Алатауского района Алматы освобождается от построек по решению суда.

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Конфликт возник более года назад, когда в ходе внеплановой инспекции было обнаружено незаконное освоение муниципальных земель под частью рынка «Арыстан». На собственника крупного объекта, возведенного без необходимых разрешительных документов, было наложено административное взыскание, также ему предложили в досудебном порядке демонтировать самострой добровольно.

По причине неисполнения этого требования далее последовали судебные разбирательства, в которых суд встал на сторону службы градостроительного контроля и обязал владельцев ТОО «Фирма Тигрохауд» ликвидировать часть рынка площадью свыше 2 тыс. кв. м. Компания, имеющая в собственности другие рыночные торговые объекты в Алматы, в течение года не исполнила и судебные решения. За этим последовал принудительный снос, который осуществлен в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции.

В последнее годы в Алматы модернизированы более трех десятков рынков, девять должны завершить работу в соответствии с нормами действующего законодательства.