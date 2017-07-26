​Большой футбольный праздник

Свое начало турнир берет в конце прошлого века. Тогда, в 1999 году, большой любитель футбола Николай Куленюк решил организовать серьезный турнир, в котором бы приняли участие мальчишки, увлекающиеся футболом.

Сам Николай Куленюк долгие годы жизни отдал служению спорту. Работал учителем физкультуры в селе Красный Яр, был детским футбольным тренером, директором ДЮСШ сначала в Рузаевском, а затем в Зерендинском районе Кокчетавской области, стал вице-президентом кокшетауского ФК «Есиль», членом исполкома Федерации футбола Акмолинской области.

– Время было непростое, задерживались выплаты пенсий, зарплат. В той же Зеренде электричество включали лишь на два часа в сутки, – вспоминает продолжатель дела своих родителей, детский тренер по футболу Андрей Куленюк. – И в этот самый период мой отец обратился к руководству района с предложением провести футбольный юношеский турнир республиканского, а если получится, и международного уровня и назвать его именем легендарного казахстанского футболиста и тренера алматинского «Кайрата» Тимура Сегизбаева.

Не сразу тогдашний аким райо-на Александр Вибе согласился с такой несвоевременной, казалось бы, инициативой, ведь людей волновали куда более насущные проблемы. Но Николай Куленюк сумел убедить всех в том, что именно сейчас и нужен людям какой-то праздник, с помощью которого они увидели бы, как он выразился, «просвет в темном туннеле». И его мечты о детском футбольном фестивале с летним отдыхом в сосновом бору на берегу Зерендинского озера не сразу, но стали воплощаться в жизнь.

Самое сложное в любом большом деле – сделать первый шаг, а в данном случае – провести первый турнир. Тогда на него приехали 8 команд, представлявших Алматы, Каратау, Актобе, Рудный, Караганду и Кокшетау. Организаторы осуществили в тех условиях, можно сказать, невозможное – подготовили футбольное поле, построили трибуны, организовали транспорт для обслуживания участников, нашли места для проживания, позаботились о питании детей.

И все это было сделано во многом благодаря усилиям супруги Николая Сергеевича – Татьяны Григорьевны. Эту женщину хорошо знали в области как предпринимателя, директора ТОО «Фройндшафт». Она сумела для команды из Каратау Жамбылской области, не имевшей возможнос­ти оплатить поездку, организовать бесплатное проживание и питание.

– Почему именно Каратау? – переспрашивает Андрей Николаевич. – Да просто это небольшой город, в котором закрылись в то время многие предприятия. Он оказался в тяжелейшем положении, а трудности, естественно, коснулись и детского футбола, где огромную работу проводил большой энтузиаст своего дела, известный в Казахстане детский тренер Бахыт Сарыбаев. И в пос­ледующем каратауские мальчишки всегда пользовались доброй инициативой и заботой со стороны моей матери Татьяны Григорьевны, за что они прозвали ее «мать Тереза».

А затем были второй, третий турниры. И вот теперь подошла очередь 19-го. Но первый, конечно, был самым трудным и волную-щим для организаторов во всех отношениях, а потому особенно памятен им.

За прошедшие годы турнир обрел статус международного и дал путевку в большой футбол многим юным футболистам. Сегодня они выступают не только за профессиональные клубы, но и за сборные Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. А в самой Зеренде построен в центре села новый стадион с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс с мини-футбольным и тренажерным залами, бассейном. Здесь во время зимних каникул вот уже пять лет проводятся международные соревнования по мини-футболу.

Надо сказать, что все эти годы турнир им. Т. Сегизбаева получает активную поддержку со стороны местных властей. Акимы района, работавшие в разные годы, лично курировали вопросы по проведению соревнований. Кстати, начиная с третьего турнира в качестве почетного гостя в Зеренду приезжал Тимур Сегизбаев. Проводил встречи с ребятами, лично вручал победителям и призерам заслуженные награды. Правда, в последние годы в связи с преклонным возрастом он не покидает Алматы, а в качестве почетного гостя теперь приезжает другой прославленный футболист «Кайрата» – Сеильда Байшаков, принявший эстафету от Тимура Санжаровича.

За эти годы турнир превратился в яркий праздник детского футбола, которого всегда с нетерпением ждут участники и болельщики. А Зеренда хоть формально и остается селом, а в футбольном мире Казахстана давно считается городом: люди никак не могут поверить, что соревнования с таким высоким уровнем организации может столь успешно проводить небольшой населенный пункт, маленький райцентр.

Начиная с 2008 года Зеренда приглашает гостей и на турнир, посвященный памяти его организаторов и вдохновителей – Николая и Татьяны Куленюк, трагичес-ки погибших в автокатастрофе в декабре 2007-го. Нынче прошел 10-й, в котором приняли участие уже 25 команд. Но дело даже не в цифровых показателях, а в дружеской, семейной атмосфере этих состязаний, сплачивающих сотни юных футболистов.

В числе нынешних призеров и победителей турнира им. Т. Се­гизбаева и мемориала памяти Николая и Татьяны Куленюк, проходивших в двух возрастных группах, оказались команды СДЮШОР № 8 из Астаны, ГСШИ и ДЮСШ-24 из Ташкента, ФК «Энергетик» из Кокшетау, ДЮК «Жигер» из Зеренды, ФК «Ритм» из Омска, ФК «Шахтер» из Караганды, ФК «Тараз» из Тараза, ФК «Каспий» из Актау, ФК «Атырау» из Атырау, а также «Металлург» из города Аксу Павлодарской области.

– Как видим, одно лишь перечисление команд, получивших награды различного достоинства, говорит о солидной географии участников этого большого детского футбольного праздника, – завершает нашу беседу Андрей Николаевич. – И можно быть уверенным в том, что в будущем она непременно расширится еще, а сегодняшние мальчишки станут настоящими футбольными аса ми.