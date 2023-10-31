Большой потенциал Свежий выпуск 31 октября 2023 г. 3:46 107 Руслан Исаков Стратегии развития отечественного производства обсудили на форуме MedTech. В столице прошел международный форум MedTech, где говорили о новых подходах к комплексному оснащению медучреждений специальной техникой. На форуме присутствовали международные эксперты, ученые, врачи, производители медицинской продукции, а также представители государственных органов и предприниматели. Основными темами обсуждения были локализация производства медицинских изделий и стратегии развития отечественного производства в медицинской отрасли. Важным шагом в этом направлении стала разработка Комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года, Национального проекта «Здоровая нация» на 2021–2025 годы и Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы. Как отмечали участники встречи, основным приоритетом в здравоохранении является обеспечение современным оборудованием медучреждений, что способствует обновлению медицинской инфраструктуры и повышению ожидаемой продолжительности жизни. Рынок медоборудования Казахстана продолжает стабильно развиваться, и государство принимает меры для поддержки этой отрасли. Также поднимались вопросы внедрения контрактов жизненного цикла медтехники и инноваций в производстве медоборудования, включая применение искусственного интеллекта. Внимание присутствовавших было акцентировано на роли цифровой медицины и телемедицины в будущем здравоохранения. «С учетом огромного потенциала казахстанской отрасли по производству медицинской техники активное сотрудничество всех ее участников представляется важным условием для достижения поставленных целей», – резюмировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана. #здравоохранение #медицина #форум #MedTech