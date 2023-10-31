Большой потенциал

В столице прошел международный форум MedTech, где говорили о новых подходах к комплексному оснащению медучреждений специальной техникой. На форуме присутствовали международные эксперты, ученые, врачи, производители медицинской продукции, а также представители государственных органов и предприниматели. Основными темами обсуждения были локализация произ­водства медицинских изделий и стратегии развития отечественного производства в медицинской отрасли.

Важным шагом в этом направлении стала разработка Комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года, Национального проекта «Здоровая нация» на 2021–2025 годы и Концепции развития инфраструктуры здраво­охранения на 2024–2030 годы.

Как отмечали участники встречи, основным приоритетом в здравоохранении является обеспечение современным оборудованием медучреждений, что способствует обновлению медицинской инфраструктуры и повышению ожидаемой продолжительности жизни. Рынок медоборудования Казахстана продолжает стабильно развиваться, и государство принимает меры для поддержки этой отрасли.

Также поднимались вопросы внедрения контрактов жизненного цикла медтехники и инноваций в производстве медоборудования, включая применение искусственного интеллекта. Внимание присутствовавших было акцентировано на роли цифровой медицины и телемедицины в будущем здравоохранения.

«С учетом огромного потенциала казахстанской отрасли по производству медицинской техники активное сотрудничество всех ее участников представляется важным условием для достижения поставленных целей», – резюмировали в пресс-службе Минис­терства здравоохранения Казахстана.