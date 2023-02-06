Борьба с самовольным захватом городских земель началась в Шымкенте

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В Шымкенте стартовал проект «Нет самозахвату!». В его основе лежит борьба с самовольным захватом городских земель, который приобрел в городе невиданный размах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Проверки показали, что порядка 80 га городской территории незаконно присвоены. На них нет надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов. Впрочем, это не помешало людям, считающим себя собственниками, строить дома и объекты предпринимательства.

Основная часть захваченных земель расположена на городских окраинах Каратауского и Абайского районов. Проблема стоит настолько остро, что ситуацию под свой контроль взяла шымкентская прокуратура.

"Когда мы спрашиваем у людей, у кого они купили дом, под которым не оформлена земля в частную собствнность, они не хотят отвечать, - комментирует ситуацию заместитель начальника управления прокуратуры Шымкента Батыр Ергешов. – Между тем, невооруженным глазом видно, что многие дома построены как под копирку. Мы сделаем все, чтобы найти нарушителей закона и привлечь их к ответственности. На каждый такой самовольно застроенный участок у государства есть свои планы. Городу не хватает социальных объектов - школ, больниц, детских садов".

Махинации с землей оказались в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело, по которому проходят четверо подозреваемых в незаконных операциях с земельными участками. Более того, строительство без правоустанавливающих документов приводит к конфликтам, в том числе с применением оружия. Как минимум, один такой случай привел к тяжким последствиям.

В надзорном органе предупреждают горожан о том, что легализовать приобретенную недвижимость, которая построена на землях, предназначенных по Генеральному плану развития Шымкента под строительство дорог, инфраструктуры и социальных объектов, не получится. Точно также в ходе предполагаемой легализации не удастся узаконить самозахват земли. И напоминают, что основополагающим документом для строительства жилого дома или объекта бизнеса, является Государственный акт на землю.

"Если вы купили земельный участок без Госакта или построили что-то сами на пустом участке, то эти здания пойдут под снос, - предупреждает Батыр Ергешов. – Мы предложили городскому акимату проект, реализация которого поможет устранить эту проблему. На него из бюджета не надо выделять деньги. Возможно где-то произвести обмен незаконных участков на другие. В акимате поддержали проект".

Старт проекту "Нет самозахвату!" был дан на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью. Создана рабочая группа, подписан меморандум между акиматом города и коммунальными предприятиями-поставщиками водо-, электро- и газоснабжения.

Документ, в частности, содержит запрет на подключение к сетям водо-, электро- и газоснабжения объектов недвижимости тех граждан, кто строит или уже построил объекты на захваченных землях, не имеющих пакета разрешительных документов.