Бой начинается задолго до первого выстрела Статьи,Служу отечеству! 21 января 2026 г. 0:00 118 Сергей Наговицын Полевой выход собрал разведчиков Десантно-штурмовых войск трех гарнизонов – Алматинского, Конаевского и Жетысуского фото Юрия Беккера Пряный аромат пороха сладковатым послевкусием навязчиво изнутри царапает ноздри. И в ушах будет звенеть от разрывов и выстрелов еще пару дней как минимум. Разведчик должен владеть всеми видами стрелкового оружия, включая и те, что доступны лишь спецподразделениям. И для вчерашних мальчишек осеннего призыва первый полевой выход – практически настоящее боевое крещение. Здесь уж точно не экономят патроны. Разведка – это совокупность особых боевых навыков. И стрелковая подготовка должна не просто превратить боевой инструмент в устрашающий механизм. Он должен стать в руках военспеца продолжением руки, мысли, законченным действием – от умения за ним ухаживать до момента поражения цели. Без заминки, уверенно, наверняка. Стрельбище живет по своим законам. Здесь время тянется не по часам, а по командам. Короткая пауза между ними кажется длиннее любого ожидания. В ней слышно, как ветер перекатывает песок, как кто-то рядом переводит дыхание, как ремень амуниции поскрипывает в такт сердцу. Потом флажок вздрагивает, и пространство сжимается до линии прицела. Работают очередями и одиночными. С близких дистанций и с дальних. Двадцать пять метров не про смелость, а про дисциплину. Пятьдесят уже требуют сосредоточенности. Сто – умения удерживать себя, когда тело хочет ускориться. Триста метров учат главному – терпению. Здесь цель не торопится быть пораженной. Она ждет, пока стрелок соберет себя целиком, без лишних мыслей и суеты. Инструкторы не повышают голос. Здесь вообще редко кричат. Ошибки разбирают спокойно, почти буднично, словно речь идет не о стрельбе, а о ремесле. Потому что так и есть. Каждый выстрел – не вспышка, а результат цепочки действий: положение тела, дыхание, прицеливание, спуск крючка. Все остальное – лишнее. Но стрелковая подготовка – лишь малая часть обучения. Полигон в эти дни не сводится к линии огня и мишеням. Он рассыпан точками, как карта без подписей, где каждая задача требует не силы и громкости, а тишины и внимания. Мы подходим к одной из таких точек. С виду – пустое место, земля немного неровная. Ни движения, ни звука. Рядом только инструктор. – Видите что-нибудь необычное? – Нет, потому и подошли. – Значит, и враг не заметит. Перед нами – замаскированный подземный наблюдательный пункт. Внутри тесно, низкий потолок, металл глушит лишний звук. Свет минимальный, ровно столько, чтобы различать приборы и лица. Через узкое отверстие бойцы ведут наблюдение. Оптическая труба выведена так, что снаружи ее невозможно отличить от случайной неровности рельефа. Каждое движение выверено, каждый звук контролируется. Здесь часами молча фиксируется то, что потом станет координатами, цифрами, короткими сообщениями по закрытой связи. Разведка начинается именно здесь – не с выстрела, а с умения раствориться в местности так, чтобы тебя не было вовсе. Не спрятаться, а исчезнуть. В этот момент особенно ясно понимаешь: реальный бой начинается задолго до первого выстрела. И выигрывается часто в таких вот местах – где ничего не происходит, если смотреть невнимательно. Движемся дальше. Снова треск автоматов, на этот раз холостыми. Разведка десанта берет штурмом укрепленный окоп. – Готовим посылку. – Посылка пошла! – Я пустой. – Держу! – Осколок! Из окопа вылетает «чужая» граната и падает почти у самых ног оператора одного из СМИ. Моментально срабатывают рефлексы: тело дергается назад, руки ищут укрытие. – Вижу «птичку»! Крик рвет воздух, как срезанный провод, перекрывая треск автоматов. Бойцы один за другим без задержки ныряют в нишу окопа и закрывают вход противодроновой сеткой. – Современные реалии ведения боевых действий таковы, что отставать от новых методов мы просто не имеем права, – рассказывает в коротких паузах между происходящим вокруг экшеном майор с позывным Калкан. – Именно поэтому на полигоне развернута отдельная учебная точка – симулятор беспилотников. Военнослужащие работают за компьютерами, к которым подключены реальные пульты управления дронами. В течение двух недель личный состав учится управлению беспилотниками на симуляторе и только после сдачи зачета допускается к работе с реальными аппаратами. Подготовка разведчиков, со слов майора, выстраивается не линейно, а слоями. Все начинается со связи: с умения слышать и быть услышанным в условиях, когда каждое слово имеет вес. Затем идет тактика, действия в составе подгрупп – засада, поиск, налет. Не как схема на доске, а как отрабатываемая до автоматизма последовательность движений и решений. Далее – работа с оружием: холостая стрельба, смена магазинов, стрельба в движении. После – выбор места наблюдения, организация наблюдательного пункта, то самое «забазирование», где важно не только видеть, но и остаться незамеченным. Отсюда логично вытекает следующая часть – бесшумное снятие часовых. Скрытые выдвижения к объекту противника, переползания, перебежки, работа с рельефом... И обязательно метание гранаты – сегодня это не факультатив, а навык первой необходимости. Отдельный блок – работа с противником. Предварительный обыск пленного, убитого, способы вязки узлов при задержании. Здесь нет мелочей – каждая ошибка может стоить слишком дорого. Следом – инженерная подготовка. Преодоление минного поля, работа с миноискателем, установка растяжек на мостах в движении. Завершается цикл тактической медициной и военной топографией. Оказание первой помощи, наложение кровоостанавливающего жгута или турникета. Определение дальности до объекта, движение по азимуту, точные формулы и шаги. Все это – не отдельные дисциплины, а единая система, в которой разведчик учится не просто действовать, а выживать и выполнять поставленную задачу. Но, как говорится, война войной, а обед по расписанию. И это не ирония, а часть той же самой системы подготовки. Кормят участников сборов усиленно. Рацион просчитан специалистами с учетом нагрузок, времени года и постоянного напряжения. В обеденный перерыв успеваем заглянуть в палаточный лагерь и посмотреть, как устроен быт. Бойцы сами обустраивают и ведут свою повседневную жизнь, без скидок на усталость и капризы погоды. Заходим в палатку. В центре – буржуйка, которую ответственные за нее топят дровами. Вдоль стен – деревянные нары, обитые тканью. На них аккуратно уложены спальные мешки. Рядом полки для походных котелков и предметов личной гигиены. Все на своих местах, потому что в тесном пространстве порядок перестает быть привычкой и становится необходимостью. Наглядная агитация, зеркало, несколько простых деталей, которые возвращают ощущение нормальности. И вдруг яркое пятно из гражданской жизни – акустическая гитара, висящая на стене. Чужеродная и в то же время удивительно уместная. Как напоминание о том, что даже здесь, между выходами на полигон и дежурствами у буржуйки, важно оставаться человеком. – Младший сержант Нугербек Татымбек! – представляется остановленный на минутку боец. – Призвался осенью 2025 года, пришел служить добровольно. До армии в 2024-м стал чемпионом мира по карате в Канаде. Пошел по стопам старшего брата. Это мой первый полигон. Здесь учимся тактике, стрельбе, военной топографии. Стрельбы много, работаем в движении, участвуем в засадах и штурмах. Звание мне присвоили 31 декабря, считаю это хорошим подарком к Новому году. За три месяца стал командиром отделения. Служба нравится, планирую продолжать по контракту. ...Военные игры взрослых не про развлечения и браваду. Они про умение делать свою работу так, чтобы в мирных городах продолжали жить обычной жизнью. Про то самое небо над головой, которое остается спокойным именно потому, что где-то в поле кто-то снова и снова отрабатывает свою боевую задачу.