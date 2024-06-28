Бойцы невидимого фронта

Целый ряд работников пера и микрофона в регионе особое внимание в своей работе уделяет деятельности Дома дружбы и этнокультурных объединений, освещая их мероприятия и поднимая вопросы межнациональных отношений. Именно они составили костяк объединения, являющегося структурным подразделением и консультативно-экспертной площадкой АНК области. Работая в периодических изданиях и на телеканалах, эти журналисты регулярно готовят публикации и сюжеты, направленные на консолидацию общества, укрепление внутриполитической стабильности, согласия, гармонии и дружбы среди местного населения. Их по праву можно назвать бойцами невидимого фронта, которые зачастую остаются незамеченными, но от этого ценность их труда не становится меньше. Ведь многое зависит от того, о чем думают жители, чем они живут, каково их настроение, какие проблемы их беспокоят. Чаще всего темы, поднимаемые в материалах журналистов, касаются вопросов меж­этнических отношений, работы института медиации, межнацио­нальных браков, пропаганды и изучения государственного языка, сохранения и развития языков этносов, межкультурного обмена, национальной кухни, народных обычаев и традиций, а также воспитания духовных ценностей у молодежи, которые являются фундаментом для роста экономики и стабильной внутренней обстановки.

В тесной связке с клубом, соз­данным в 2017 году, работает отдел информационной работы и связей с общественностью КГУ «Қоғамдық келісім», который помогает заметно расширить сферу информационного влияния в области как через официальные СМИ, так и социальные сети и интернет-издания, а также ведет постоянный учет вышедших в свет материалов. Нередко публикуются материалы членов клуба Марата Кулибаева, Саятхана Сатылганова, Камар Карасаевой, Айжан Узбековой, Индиры Боташевой, Ларисы Губашевой, Аружан Смаиловой, Есета Досалы, Ильдара Гизатуллина и других. Их украшают снимки фотокорреспондентов Юрия Кима, Агадила Рысмахана и Алтынбека Картабая.

– Исходя из поставленных задач, клуб журналистов действует самостоятельно и сотрудничает с отделами и общественными структурами ассамблеи, а также этнокультурными объединениями, – говорит руководитель отдела информационной работы и связей с общественностью КГУ «Қоғамдық келісім» Бибигуль Шахзада. – Члены клуба стараются держать планку журналистской этики и ответственности в освещении тем межэтнических отношений, казахстанского патриотизма и духовно-культурной общности этносов, заданную первым руководителем клуба Михаилом Буниным.

На своем собственном примере он показывал, как можно легко и непринужденно, но при этом грамотно и интересно писать на довольно сложные темы. В материалах чувствовался богатый жизненный опыт, которым журналист охотно делился с молодежью на заседаниях клуба и в разговорах о профессиональной деятельности.

Спустя время знамя Михаила Бунина подхватил молодой и активный Саятхан Сатылганов. Он продолжил инициативы первого председателя и соблюдал все уже устоявшиеся традиции, в том числе организацию областного конкурса среди журналистов «Под единым шаныраком».

В настоящее время клуб журналистов АНК региона, возглавляемый автором этих строк, объединяет 25 представителей СМИ. На заседаниях заслушиваются отчеты, обсуждаются актуальные проблемы и ставятся новые задачи.

– Клубом журналистов и отделом информационной работы и связей с общественностью на регулярной основе ведется информационная и имиджевая работа, направленная на укрепление межэтнических отношений, стабильности, единства и согласия. В СМИ, социальных сетях и на интернет-порталах регулярно выходят материалы о деятельности АНК Жамбылской области, ее структурных подразделений, региональных этнокультурных объединений, – сказала Бибигуль Шахзада.

По ее словам, в текущем году совместными усилиями опубликовано 2 884 материала, включая 118 телесюжетов, 226 газетных заметок и статей. Среди последних встречаются как информационные, так и аналитические. В них используются данные социологических исследований, мнения экспертов в области медиации, права, политологии, экономики, философии и истории. Наибольшая активность наблюдается в дни празднования Наурыза, Дня благодарности, Дня единства народа Казахстана, Дня памяти жертв политических репрессий и голода, Дня языков народа Казахстана.

– Межэтнические отношения и культура остаются актуальной и интересной темой как для журналистов, так и для читателей, – отметила Бибигуль Шахзада. – Реак­цию последних сегодня легко отследить в социальных сетях. Видно, что люди уже устали от постоянных проблем, ежедневного негатива, которым наполнены ленты популярных пабликов. Они с большим удовольствием читают материалы о народных обрядах и традициях, национальных праздниках, необычных музыкальных инструментах, коллективах художественной самодеятельности, творчестве этнических художников и ремесленников.

Им также интересно знать, к примеру, как казахские мастера изготавливали конские упряжь и седла, каков рецепт хинкалей или корейского кукси, чем примечательны традиции карачаевских умельцев или какие темы в своем творчестве предпочитают дунганские художники. Примечательно, что благодаря широкому освещению жизни этносов как в СМИ, так и в социальных сетях некоторые люди даже перенимают традиции, учатся играть на музыкальных инструментах, исполнять танцы и песни, готовят полюбившиеся им блюда. Все это, безусловно, способствует объединению общества, укреплению дружбы и межнационального согласия, что и является главной задачей членов клуба журналистов АНК области.