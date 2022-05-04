Бриллиантовый комплект украла астанчанка из магазина

В Нур-Султане с заявлением в полицию обратилась директор магазина о том, что неизвестная из ювелирного магазина по улице Габдуллина похитила бриллиантовый комплект стоимостью более одного миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, установленных в периметре совершения преступления, была выявлена подозреваемая. Ею оказалась 49-летняя жительница города.

Установлено, что женщина была частой посетительницей ювелирного магазина и ранее неоднократно делала покупки на крупную сумму.

В 17.45 часов подозреваемая зашла в ювелирный магазин и, воспользовавшись тем, что продавец обслуживала других клиентов, с витрины похитила драгоценный комплект и скрылась с места преступления.

Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража", проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.



Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/za-krazhu-brillianta-iz-yuvelirnogo-magazina-zaderzhana-astanchanka/