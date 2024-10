​Британия проголосовала

Вопрос, на который отвечали подданные Соединенного Королевства Велико­британии и Северной Ирландии, был сформулирован так: «Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или покинуть Европейский союз?». По данным информационных агентств, в голосовании ориентировочно могли принять участие почти 46,5 млн человек, в том числе более 24 тыс. жителей Гибралтара, имеющих право голоса. По всей стране 23 июня с 7 утра и до 10 вечера работала 41 тыс. избирательных участков. Явку эксперты предвещали высокую – порядка 80%.

Прогнозы в таких делах – вещь неблагодарная, к тому же британская погода добавила в и так непростое уравнение новую переменную – 23 июня на Велико­британию обрушились проливные дожди. Однако в течение дня местные СМИ сообщали о том, что жители Туманного Альбиона весьма активно шли на избирательные участки, а «бреферендум» стал темой номер один на новостных лентах и в социальных сетях.

Британцев Brexit (термин, образованный из слов «Британия» – Britain и «выход» – exit) расколол на два лагеря. Чем ближе становилась дата референдума, тем активнее проводились разнообразные опросы, призванные хоть как-то прояснить настроения в обществе. Примечательно, что ни один из них так и не дал никакой уверенности в исходе голосования. Даже проводившиеся непосредственно накануне 23 июня опросы результаты показали довольно противоречивые.

Информагентство REGNUM приводит данные ряда опросов, опубликованных в британских средствах массовой информации. Так, издание The Times обнародовало результаты исследования социологической службы YouGov, согласно которым членство Велико­британии в ЕС поддерживает 51% респондентов, за выход из Евросоюза высказались 49% опрошенных. Опрос компании ComRes по заказу газеты The Daily Mail показал лидерство евроскептиков: way out – 48% опрошенных, way in – 42%. В опросе компании TNS 43% поддержали выход из ЕС, 41% высказались против. Не пойдут на референдум или еще не определились с ответом 16% респондентов, и они, по мнению социологов, как раз и решали исход голосования.

Поскольку однозначных прогнозов по результатам голосования никто давать не осмеливался, рассматривались сценарии по всем вариантам. Естественно, наибольший резонанс вызывает возможность Brexit. Например, как сообщало японское агентство Kyodo, страны G7 в случае победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из Евросоюза готовятся выступить с экстренным совместным заявлением. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s говорило о понижении кредитного рейтинга Соединенного Королевства в случае Brexit, поскольку политическая ситуация в стране станет менее стабильной и предсказуемой, сообщало ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild. Серьезные опасения высказываются на тему того, что пример Туманного Альбиона будет заразительным для других стран, а это только усугубит кризис, который переживает регион.

Много говорилось об ожидаемом падении фунта в зависимости от итогов референдума, на что сами британцы отреагировали соответственно – массово отправились закупаться европейской и американской валютой. Люди решили даже подзаработать на будущих результатах – букмекеры отмечают беспрецедент­ное для политического события количество ставок на исход голосования (к слову, больше всего ставок от еврооптимистов).

Объявление о дате референдума премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон сделал 20 февраля 2016 года, и с этого момента тема Brexit буквально не сходила с повестки дня. Аналитики, конечно, пытались «предсказать» последствия народного выбора, но в целом сходились во мнении, что, какое бы решение ни приняли британцы, оно серьезно повлияет на дальнейшее развитие Европейского союза и самой Великобритании.

А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне референдума заявил о том, что, каковы бы ни были результаты, они будут окончательными, и в случае возможного выхода страны из ЕС не следует ждать новых переговоров о членстве Великобритании в Евросоюзе.

«Больше не будет каких-либо новых переговоров. Мы заключили сделку с премьер-министром. Он получил максимум того, что мог получить, и мы дали максимум того, чего могли дать. Поэтому больше никаких переговоров не будет. Уходя – уходи», – цитирует Ж.-К. Юнкера Euronews.

…Голосование в Велико­британии, по времени Лондона, началось в 7 утра и завершилось в 10 вечера 23 июня, то есть по времени Астаны референдум закончился в 3 часа ночи 24 июня, и когда этот номер «Казахстанской правды» уходил в печать, избирательные участки в Соединенном Королевстве еще были открыты. В отличие от всеобщих выборов на референдуме по Brexit было решено не собирать данные экзит-пулов (опрос проголосовавших на выходе с избирательного участка), поэтому чтобы узнать результат, необходимо было дождаться окончания подсчета голосов.

Судьбоносное для Англии и Европейского союза решение обещали обнародовать сегодня утром – 24 июня 2016 года.