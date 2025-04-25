Берег надежды Свежий выпуск 25 апреля 2025 г. 1:26 44 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Переселение жителей микрорайона «Заречный» в безопасное будущее уже не за горами. Для них возводят две многоэтажки: одна – на 90 квартир, другая – на 72, и обе обеспечат комфорт и защиту от ежегодной угрозы паводков. фото акимата СКО Строительство ведется за счет бюджетных средств. Всего в этом году в регионе планируется ввести 332 тыс. кв. м жилья. В Петропавловске одновременно возводят 17 многоквартирных домов на 1,9 тыс. квартир. Город растет, а вместе с ним и качество жизни его жителей. #СКО #жилье #строительство #Заречный