Берег надежды

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Переселение жителей мик­рорайона «Заречный» в безо­пасное будущее уже не за горами. Для них возводят две многоэтажки: одна – на 90 квартир, другая – на 72, и обе обеспечат комфорт и защиту от ежегодной угрозы паводков.

фото акимата СКО

Строительство ведется за счет бюджетных средств. Всего в этом году в регионе планируется ввести 332 тыс. кв. м жилья. В Петропавловске одновременно возводят 17 многоквартирных домов на 1,9 тыс. квартир. Город растет, а вместе с ним и качество жизни его жителей.

#СКО #жилье #строительство #Заречный

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