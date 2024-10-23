Британка хотела броситься под поезд и внезапно нашла себе мужа

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Женщина хотела покончить жизнь самоубийством, но вместо этого нашла свою любовь

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Шарлотта Лам с юности страдала от депрессии, вызванной нездоровыми отношениями в подростковом возрасте. Ей также диагностировали тревожное расстройство и пограничное расстройство личности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror

В 2019 году она ехала на поезде в больницу, где работала медсестрой. Лэм вышла на нужной платформе и почувствовала внезапное импульсивное желание прыгнуть под поезд. Она бросилась на пути, но кто-то вовремя забил тревогу и следующий прибывающий поезд остановился далеко от нее.

Неожиданно из кабины вышел машинист, подошел к ней и начал диалог. Сейчас Лэм не помнит, о чем именно они говорили. По ее словам, он просто рассказывал что-то о своей жизни и задавал ей вопросы. Спустя полчаса Лэм почувствовала себя лучше и машинист передал ее полиции и медикам.

Полностью придя в себя после суицидального эпизода, женщина ощутила необходимость отблагодарить незнакомца, который спас ей жизнь. При помощи сотрудников станции и социальных сетей Лэм отыскала того самого машиниста — его звали Дейв. Они начали общаться и вскоре влюбились друг в друга. В итоге Дейв стал мужем Лэм.

Сейчас они ждут первенца. По словам Лэм, она по-прежнему испытывает трудности с ментальным здоровьем, однако Дейв помогает ей справляться с тяжелыми периодами, а его любовь придает ей силы верить в будущее.

#Великобритания #поезд #женщина #машинист

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