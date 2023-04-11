Брокера избили и ограбили в Туркестанской области

Как выяснилось, двое из подозреваемых работали около таможенного поста, где занимались вымогательством с водителей грузовых автомашин и брокеров.

Фото: Kazpravda.kz

В Келесский районный отдел полиции обратился местный житель, работающий брокером. Мужчина сообщил, что его избили неизвестные и забрали из барсетки 360 тыс. тенге, 2 тыс. долларов и 57 тыс. рублей, а также два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 2,7 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 191 УК РК "Грабеж".

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 6 подозреваемых - жители Келесского района и Шымкента.

В качестве вещественных доказательств изъяты два телефона и часть похищенных денег.

Кроме того, выяснилось, что двое из подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где занимались вымогательством с водителей грузовых автомашин и брокеров.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемых доставили в ОП.

Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям, добавили в полиции.