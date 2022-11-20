Брутальным нокаутом завершился главный бой в турнире UFC с участием Казахстана

Фото: Sports.kz

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 65, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Противостояние Иона Куцелабы из Молдовы и нигерийца Кеннеди Нзечукву стало главным в поединке UFC Vegas 65.

Бой завершился победой Нзечукву техническим нокаутом во втором раунде.

Это 11-ая победа Нзечукву в карьере при трех поражениях. Куцелаба проиграл 9-й бой из 26.

Также в рамках главного карда Валдо Кортес-Акоста победил Чейза Шермана, Муслим Салихов досрочно победил Андре Фиальо, Джек Делла Маддалена нокаутировал Дэнни Робертса.

На турнире состоялся бой и казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова с американцем Чарльзом Джонсоном в наилегчайшем весе.

Он был запланирован на три раунда. Его итогом стала победа бойца из США раздельным решением судей.