Массовый субботник был организован на территории «Теплого пляжа». В мероприятии приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким города Актау, представители коммунальных служб, государственные служащие, трудовой отряд «Жасыл ел», молодежь. В работах по очистке территории, помимо коммунальных служб, задействовали и другие организации, всего около 400 сотрудников и 4 единицы специальной техники. По результатам субботника было вывезено 12 тонн бытовых отходов.

Заместитель акима области ­Тлеген Абишев призвал жителей региона и отдыхающих формировать экологическую культуру и бережно относиться к природе:

– Основная цель сегодняшнего субботника – очистить побережье Каспийского моря от мусора и призвать население к формированию культуры отдыха. К сожалению, в последнее время случаи, когда мусор оставляют на берегу, участились. Только на днях на эту территорию, чтобы отдохнуть, приехали около восьми тысяч автомобилей и свыше 30 тысяч человек. Большинство отдыхающих ушли, не убрав за собой мусор. В результате мы вместе с волонтерами сами собираем кучи отходов.

В настоящее время над поддержанием чистоты побережья трудятся около 80 сотрудников коммунальных служб. Однако проблема мусора, остающегося после отдыхающих, по-прежнему актуальна. Несмотря на установленные специальные урны, некоторые граждане не утруждают себя пройти даже 50 шагов, чтобы выбросить мусор в контейнер. Экологическая акция – это не разовое мероприятие, работа в данном направлении будет продолжаться на протяжении всего года, – сказал Тлеген Абишев.

Отметим, что в 2023-м Мангис­таускую область посетили около 390 тыс. туристов, в прошлом году этот показатель достиг 420 тыс. А в нынешний купальный сезон в регион уже прибыли более 500 тыс. отдыхающих.

Согласно официальным данным, в этом году природоохранной полицией было составлено около тысячи административных протоколов за загрязнение природных территорий, оставление мусора и экологические правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов превысила 70 млн тенге.