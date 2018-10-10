Будет ли в РК создана служба воздушных маршалов, рассказал Роман Скляр
Лаура Тусупбекова
Первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, отвечая на вопросы депутатов, в ходе обсуждения Конвенции о борьбе с захватом воздушных судов рассказал о перспективах создания в Казахстане службы воздушных маршалов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам Романа Скляра, опыт других стран, в которых существует такая служба, был изучен, но пока такой вопрос не стоит на повестке дня.
"Мы изучали этот опыт, но они используют их по системе рисков – на тех маршрутах, где имеется угроза террористических актов. А у нас пока данный вопрос не стоит на повестке дня. Но в случае необходимости мы также можем его применить", – сказал он.
По его словам, в настоящее время в нашей стране безопасность на воздушном судне обеспечивается экипажем судна. Также Роман Скляр подчеркнул, что присутствие воздушного маршала в самолете может нести угрозу.
"Тут стоит отметить одну особенность, что иногда воздушный маршал сам может быть угрозой и предметом атаки террористов, которые могут у него отобрать оружие и потом применить его против воздушного судна. Здесь есть свои нюансы, поэтому мы пока не видим такой необходимости", – сказал он.