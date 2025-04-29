В ходе заседания Национального курултая Глава государства уделил особое внимание вопросам экологической культуры, назвав инициированную им акцию «Таза Қазақстан» одной из ключевых социально-политических программ, призванной объединить усилия для благоустройства городов и сел, развития экологического сознания в обществе. Многое в стране уже делается, в том числе в плане озеленения.

К примеру, с 14 до 19 кв. м должна вырасти через десять лет площадь озеленения на одного столичного жителя. Но все равно это в пять раз меньше стандартов ВОЗ, согласно которым на одного человека в городе должно приходиться 50 кв. м зеленых насаждений. Именно такая норма, считают в авторитетной международной организации, способна обеспечить человека достаточным объемом кислорода.

Увы, создание рекреационных зон, оказывающих позитивное влияние на самочувствие города, формирующих уютную и комфортную среду, зачастую сталкивается с растущими аппетитами застройщиков. В итоге на территориях, отведенных под парковые зоны, вырастают не деревья, а... многоэтажки.

Так, например, происходит в новом столичном районе Сарайшык с земельным участком, расположенным между жилыми комплексами «Сказочный мир», «Sardar», «Сенатор» и «Жануя». Инициативная группа, уполномоченная жителями этих ЖК, обратилась в редакцию «Казахстанской правды».

Даже те, кто никогда не бывал здесь, только по числу названных ЖК могут понять, насколько высока на участке плотность застройки. Каждый из комплексов – это несколько башен-много­этажек, в которых в общей сложности проживают около 20 тыс. человек.

Прогуляться тут особо негде – практически каждый метр дворовой территории отдан под социально-бытовую инфраструктуру, так что об уединении и «глотке природы» в городских бетонных джунглях жителям этих ЖК остается лишь мечтать, ведь окна их домов в буквальном смысле смотрят друг на друга. Поэтому, когда в январе 2024 года городские власти решили разбить на территории незастроенного участка площадью 1,3 га небольшой сквер, радости жителей не было предела. Однако она оказалась недолгой. Нынешней весной они увидели, что за высоким забором началась не разбивка аллей будущего парка, а возведение очередного административно-жилого комплекса (АЖК).

– Ранее на этом участке уже собирались возводить много­квартирный жилой дом, но застройщик в установленные сроки не смог начать работы, и территория снова отошла акимату, – рассказывает председатель ОСИ «Элит Сказочный мир» Евгений Морозов. – Постановлением Правительства РК от 25 января 2024 года был утвержден Генеральный план города Астаны, который указанной территории придал статус рекреационной зоны. Следовательно, никакой многоэтажной застройки здесь быть не должно.

Еще в начале марта 2025 года в разделе «Генеральный план» геопортала gis.esaulet.kz этот участок действительно был обозначен зеленым цветом, свидетельствующим о том, что по плану здесь должны располагаться парк или сквер. Однако затем он окрасился в красный, означающий «высотная жилая застройка».

– На каком основании? – задается вопросом председатель соседнего ОСИ Ideal Home SM Мира Баймульдинова. – Ведь никаких изменений в Генеральный план города Астаны в указанный период Правительством РК не вносилось.

В столичном акимате факт смены целевого назначения участка подтвердили. В ответ на запрос «Казахстанской правды» в управлении архитектуры градострои­тельства и земельных отношений города Астаны ответили следующее:

«В соответствии с п. 1 ст. 109 Земельного кодекса РК все земли городов используются в соответствии с их генеральными планами и проектами планировки и застройки. Согласно Генеральному плану города Астаны от 23 декаб­ря 2016 года № 848, на земельном участке была предус­мотрена жилая застройка. В соответствии с утвержденным проектом детальной планировки от 2019 года на участке предусматривается административно-жилой комплекс с паркингом. В соответствии с новым Генеральным планом города Астаны, утвержденным постановлением Правительства РК от 25 января 2024 года № 33, на вышеуказанном земельном участке предусмотрено озеленение. В нас­тоящий момент имеется действую­щее постановление акимата от 20 июня 2024 года № 5102085, выданное ТОО «Жеңіс әрқашан» для строительства административно-жилого комплекса с паркингом. Также управлением было выдано архитектурно-планировочное задание. Согласован эскизный проект».

Таким образом, вопрос, почему акимат все же решил вместо парка строить АЖК в разрез Генплану, остается открытым. Не получила редакция ответа и на вопрос о том, в чем заключается необходимость возведения еще одного жилого комплекса на территории, где сегодня и так немало нерешенных социально-бытовых проблем.

– В нашем районе нет ни одного государственного детского сада, а средняя школа-лицей № 72 переполнена настолько, что занятия ведутся в три смены. С возведением нового ЖК, а это 9 блоков по 9–16 этажей, увеличится нагрузка на поликлинику, автодороги, парковочные места, инженерные сети, – говорит Мира Баймульдинова. – На встрече с жителями аким района Сарайшык не подтвердил планирование и выделение бюджета на модернизацию существующих и строительство новых магистралей инженерных сетей, а это значит, что возводимый жилой комплекс рассчитывает только на ресурсы уже имеющихся коммуникаций, а они ведь не безграничны. Кроме того, строительство еще одного АЖК на этом участке попросту лишит жителей наших домов солнечного света.

Свои тревоги и опасения жители «Сказочного мира», «Sardar», «Сенатора» и «Жануя» адресовали депутатам Парламента, написали письма в городскую и Генеральную прокуратуру, однако ответов пока не получили. Задавали они свои вопросы и лично акиму Астаны.

– Насколько я знаю, по Генплану и по ПДП там строительство АЖК, но с учетом того, что у жителей есть вопросы, мы решили приостановить работы. В дальнейшем будут консультации с вами, без общественного согласия решения приниматься не будут, – заверил аким города Женис Касымбек на встрече с жителями района Сарайшык.

Однако, как говорится, невооруженным глазом видно, что стройка идет полным ходом, а на сайте застройщика объявлен старт продаж помещений в еще не построенном доме, хотя разрешения на привлечение средств дольщиков компании не выдавалось.

– Эти квартиры, безусловно, продадут, в них заселятся люди. Но нужно же подумать и о тех, кто уже живет здесь много лет. Получается, ради коммерческой выгоды застройщика должны страдать мы, – сетует Евгений Морозов. – А ведь узнав о строительстве сквера, жители района единодушно выступили с инициативой присвоить ему имя Народного Героя Казахстана – Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтя память участников и ветеранов, среди которых тысячи наших соотечественников, учитывая острую необходимость в патриотическом воспитании молодежи, это стало бы значимым событием не только в масштабах столицы, но и всей страны.

Опускать руки жители соседних ЖК все же не намерены, ведь в слышащем государстве их мнение должно быть принято во внимание ответственными государственными органами, считают они.