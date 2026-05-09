Уроки памяти

Спикером в ходе мероприя­тия выступил ассоциированный профессор кафедры истории Казахстана Торайгыров университета, доктор PhD Аслан Азербаев. Слушателями стали 90 студентов вузов и старшеклассников столицы, для которых сухие факты из учебников истории ожили через рассказы о реальных поисковых экспедициях.

Часть лекции была посвящена деятельности поискового отряда «Майдан жолы». С 2009 года волонтеры этого движения занимаются поиском и перезахоронением останков солдат, оставшихся на полях сражений. Особое внимание лектор уделил личности основателя поискового движения в Казахстане и руководителя отряда «Мемориальная зона» Майдана Кусаинова. Его многолетний труд заложил фундамент современной культуры памяти в нашей стране.

Аслан Азербаев поделился с молодежью личным опытом участия в экспедиции 2010 года на Синявинских высотах – местах ожесточенных боях за Ленинград в 1941–1944 годах. Рассказ о суровых условиях быта добровольцев и ценности каж­дой найденной детали – от солдатского котелка до именного медальо­на – произвел глубокое впечатление на аудиторию.

– Когда своими глазами видишь останки солдат и неразор­вавшиеся боеприпасы на местах былых сражений, понимаешь: война – не далекая история, она была совсем недавно, – подчерк­нул лектор.

Отдельный блок лекции был посвящен 95-летию со дня рож­дения славной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Профессор рассказал слушателям о Невельской наступательной операции и освобож­дении города Невеля, где ковалась победа силами 100-й отдельной­ стрелковой бригады. Подлинными героями тех событий стали легендарный снайпер Ибраим Сулейменов и отважный командир Абылхаир Баймульдин, чьи имена навсегда вписаны в историю освобож­дения Псковщины.

Аслан Азербаев обратился к участникам с призывом не быть равнодушными к прошлому своей страны, призвал молодежь изучать семейные архивы и бережно хранить живые воспоминания ветеранов и тружеников тыла. По его мнению, именно сопричастность каждого молодого казахстанца к истории своей семьи формирует общенациональный фундамент исторической памяти, который не позволит подвигу предков уйти в небытие.