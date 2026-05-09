Уроки памяти

Общество
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В преддверии Дня Победы в Президентском цент­ре УДП РК состоялась гостевая лекция «Каһарман қазақстандықтар. Соғыс қасіреті», посвященная сохранению исторической памяти и подвигу казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Медцентр УДП РК

Спикером в ходе мероприя­тия выступил ассоциированный профессор кафедры истории Казахстана Торайгыров университета, доктор PhD Аслан Азербаев. Слушателями стали 90 студентов вузов и старшеклассников столицы, для которых сухие факты из учебников истории ожили через рассказы о реальных поисковых экспедициях.

Часть лекции была посвящена деятельности поискового отряда «Майдан жолы». С 2009 года волонтеры этого движения занимаются поиском и перезахоронением останков солдат, оставшихся на полях сражений. Особое внимание лектор уделил личности основателя поискового движения в Казахстане и руководителя отряда «Мемориальная зона» Майдана Кусаинова. Его многолетний труд заложил фундамент современной культуры памяти в нашей стране.

Аслан Азербаев поделился с молодежью личным опытом участия в экспедиции 2010 года на Синявинских высотах – местах ожесточенных боях за Ленинград в 1941–1944 годах. Рассказ о суровых условиях быта добровольцев и ценности каж­дой найденной детали – от солдатского котелка до именного медальо­на – произвел глубокое впечатление на аудиторию.

– Когда своими глазами видишь останки солдат и неразор­вавшиеся боеприпасы на местах былых сражений, понимаешь: война – не далекая история, она была совсем недавно, – подчерк­нул лектор.

Отдельный блок лекции был посвящен 95-летию со дня рож­дения славной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Профессор рассказал слушателям о Невельской наступательной операции и освобож­дении города Невеля, где ковалась победа силами 100-й отдельной­ стрелковой бригады. Подлинными героями тех событий стали легендарный снайпер Ибраим Сулейменов и отважный командир Абылхаир Баймульдин, чьи имена навсегда вписаны в историю освобож­дения Псковщины.

Аслан Азербаев обратился к участникам с призывом не быть равнодушными к прошлому своей страны, призвал молодежь изучать семейные архивы и бережно хранить живые воспоминания ветеранов и тружеников тыла. По его мнению, именно сопричастность каждого молодого казахстанца к истории своей семьи формирует общенациональный фундамент исторической памяти, который не позволит подвигу предков уйти в небытие.

#День Победы #лекция #УДП РК #Президентский цент­р

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

День матерей отмечают в Казахстане
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены о…
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
Виден флаг теперь издалека

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]