Будьте здоровы!

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье активно реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения»

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

За два последних года в регионе ввели в строй 28 медицинских объектов. В минувший уик-энд новую врачебную амбулаторию открыли в селе Каракеткен Жалагашского района. На ее возведение направлено почти 389 млн тенге. Как рассказали представители подрядной организации – компании «Бақ-Береке 2030», – объект здравоохранения оснащен современным оборудованием. Для качественного оказания первичной медицинской помощи населению созданы отличные условия. В здании есть необходимая современная медтехника, аптечный пост, приемная, фильтр-кабинеты с отдельным входом, изолятор, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты, комната физиотерапевтического лечения. Созданы все условия и для людей с ограниченными возможностями.

На церемонии открытия амбулатории аким области Нурлыбек Налибаев рассказал о комплекс­ных мерах по обеспечению дос­тупности медицинских услуг населению и модернизации инфраструктуры отрасли.

– Бюджет здравоохранения региона вырос почти до 130 миллиардов тенге, – сказал аким области. – В прошлом году в Кызылорде был открыт Центр крови, а в селе Томенарык Жанакорганского района и поселке Саксаульск Аральского района – сельские больницы. Для охраны здоровья матери и ребенка на базе областной многопрофильной больницы был запущен новый аппарат МРТ и открыто перинатальное отделение на 70 коек. За два года учреждениям здравоохранения всех населенных пунктов области передано 245 новых санитарных автомобилей. Сейчас в областном центре ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой и онкологическим отделением.

В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Жалагашском районе открыты врачебные амбулатории и в селах Есет батыр, Мырзабай ахун.

На развитие здравоохранения региона из фонда «Қазақстан халқына», созданного по инициативе Главы государства, направлено 4 млрд тенге. На эти средства построены реабилитационные центры «Қамқорлық» в областном центре, Аральском и Жанакорганском районах. Также приобретен передвижной медицинский комплекс для проведения скрининга пациентов, проживающих в сельской местности.

#здравоохранение #проект #модернизация #Кызылординская область

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