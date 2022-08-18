Бультерьер напал на детей в Актобе

В Актобе на пульт 102 поступило сообщение о том, что по адресу улицы Маресьева, дом 75 собака кидается на людей и покусала несколько человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе выяснения обстоятельств установлено, что несовершеннолетние дети 2006 и 2012 годов рождения играли во дворе по вышеуказанному адресу. В этот момент на них набросилась гулявшая рядом собака породы стаффордширский бультерьер. Старший брат одного из детей, увидев, что собака проявляет агрессию, пытался защитить детей. Увидев происходящее, сосед забежал домой, взял свое зарегистрированное оружие, ​выстрелил в собаку и ранил ее. По прибытию ветеринарной службы собака была усыплена", - проинформировали в полиции.

Несовершеннолетние были доставлены в больницу с диагнозами "Укушенные раны правого плеча, предплечья, правого бедра и левого колена".

В ходе проверки сотрудники полиции установили владельца собаки, в отношении которого возбуждено административное производство по статье 407-2 ч.1 п.4 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными".