Бумажные расписки перестанут выдавать в казахстанских ЦОНах

Корпорация «Правительство для граждан» переведет большинство госуслуг на безбумажное обслуживание. Для этого в центрах обслуживания населения исключили бумажные расписки по восьми видам услуг. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «ГК «Правительство для граждан».

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов.

«Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата, миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить sms-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки», - рассказал Абдильдин.

Ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным 8 услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году.

В целях оптимизации бюджета "Правительство для граждан" приняло решение перейти на использование эко-бумаги из полубеленой целлюлозы. Она отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста. Кроме того, она подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. В настоящее время на использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки.

Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:

1. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан;

2. Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан;

3. Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан;

4. Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния;

5. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости;

6. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

7. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;

8. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.