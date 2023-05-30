Бургерный киоск горел в Алматы

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Площадь горения составила 15 кв. м.

Фото: kris_p_almaty_official

В Алматы потушили загоревшуюся "бургерную", расположенную по проспекту Сейфуллина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Площадь возгорания, по информации ДЧС, составила 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

«На место вызова прибыли 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», – сообщили алматинские огнеборцы.

В комментариях местного паблика, распространившего фотографии пожара, горожане высказывают предположения о его причинах.

«Пожары в кафе и ресторанах на 99% происходят по вине скопившегося жира в вентиляции над плитой», – высказался подписчик паблика.

 

 

 

 

 

#Алматы #ДЧС #пожар #бургерная

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