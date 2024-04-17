Business Startup: как студентов колледжей обучают азам бизнеса в Казахстане

В студенческих центрах реализуются 167 стартапов и бизнес-идей по различным направлениям экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 20 колледжах страны созданы студенческие центры Business Startup.

На сегодня в них реализуются 167 стартапов по различным направлениям экономики с участием 665 студентов колледжей.

«Данные студенческие центры с привлечением социальных партнеров обеспечивают развитие предпринимательских навыков у обучающихся и предоставляют им возможность открытия собственного дела. По плану, до 2028 года в колледжах страны будет создано 100 подобных центров. 119 государственных колледжей уже реализуют товары собственного производства, что дает им возможность самостоятельно зарабатывать», - поделился директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

В ведомстве отметили, что студенческие центры Business startup в регионах становятся площадкой для поддержки и реализации стартапов, бизнес-идей студентов.