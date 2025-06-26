Кто-то из великих сказал, любуясь цветами, что они – остатки рая на земле… Возможно, это и так, и тогда у жительницы села Сарыозек Натальи Чабановой – райский бизнес. Она растит цветы на радость людям.

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– Цветы для начала были моим увле­чением, я сажала их много на своем приу­садебном участке каждую весну для красоты и по веленью сердца, – рассказывает Наталья Чабанова. – Но однажды заметила, что в Сарыозеке в продаже нет саженцев декоративных растений, также как и нет выращенных здесь, у нас, комнатных цветов. И вот я посадила дома на стеллажах в качестве первого опыта горшечные цветы на продажу.

Они выросли, встал вопрос о сбыте «урожая». Благодаря сельским ярмаркам цветы были за три субботы проданы все подчистую. И тогда созрела мысль о большем объеме «коммерческих» посадок и цветочном бизнесе.

– Я пошла в наши местные организации узнать о проекте «Бастау бизнес», о котором имела представление благодаря средствам массовой информации: видела в новостях людей, которым программа помогла открыть собственное дело, – продолжила Наталья Чабанова.

Участницей проекта «Бастау бизнес» она оказалась талантливой, старательно обучилась азам предпринимательства и доходчиво презентовала свою идею о цветоводстве комиссии по присвоению грантов. В итоге на руках у цветочницы из Сарыозека в августе прошлого года оказались полтора миллиона тенге, на которые можно было грамотно начать строить бизнес.

Муж Натальи Александр поддержал ее затею. Многодетная чета (у Натальи и Александра четверо детей) принялась строить две небольшие теплицы.

– Те деньги, что были получены по гранту, пошли на покупку стройматериалов, семян и саженцев для их выращивания в закрытом грунте, – пояснила предприимчивая молодая женщина. – Мы построили одну теплицу для цветов, другую – для ранних овощей.

Первую прибыль от своего пока еще небольшого бизнеса семья получила в канун минувшего Международного женского дня 8 Марта.

– Мы сажали гиацинты, рассчитав сроки их жизни так, чтобы они расцвели к празднику, – поведала Наталья Чабанова. – И продали полностью эти прекрас­ные весенние цветы.

Несколько недель спустя после гиацинтов у Натальи стартовала продажа цветочной рассады, выращенной в первой, отапливаемой, теплице, а во второй уже поднялись ростки огурцов.

– Рядом с огурцами – большая грядка с редисом, потом, после его продажи, засеем освободившееся место луком на перо, и той зеленью, которая хорошо продается, – пояснила Наталья.

Из комнатных растений посажены на продажу герань, бегония, гипоэстес.

– Хочу вплотную заняться комнатными цветами, – делится планами Наталья Чабанова. – Это и интересно, и, думается, прибыльно. – И также хочу выращивать ягоды, плюс саженцы декоративных кустарников.

И снова она надеется на поддержку государства.

– Буду из существующих инструментов поддержки бизнеса выбирать для себя оптимальный, – говорит сельский цветовод.

Верится, что вскоре красочный и ароматный бизнес-сад Натальи расцветет еще пуще, а жители ее родного села получат возможность покупать для посадки саженцы смородины и крыжовника, рассаду земляники. И возникнут на их придомовых участках островки земного рая.