Была бы картошка, а чипсы сделаем!

Пробовали чипсы из карагандинской картошки? Нет? Значит, скоро попробуете! Возможно, через год-два ими будет хрустеть весь Казахстан. Не верите? Зато в этом уверен директор крестьянского хозяйства «Найдоровское» Павел Лущак.

Предприниматель он, как принято сейчас говорить, продвинутый. Выращивает на своих полях в Осакаровском районе пшеницу, лен и картофель, при этом использует цифровые технологии. Недавно его хозяйство стало партнером транснациональной корпорации PepsiCo, специализирующейся в том числе на производстве чипсов. Осакаровские полеводы вырастили для нее первую партию картофеля чипсовых сортов.

– Нам оказано большое доверие, – отмечает Павел Лущак. – Нынче для PepsiCo мы засеяли 80 гектаров и вырастили около двух тысяч тонн картофеля. На 2025-й намечен такой же объем. Весь урожай в тестовом режиме уйдет в Россию. Потом же, если выдержим все требования по качеству, из нашего картофеля будут производить чипсы уже в Казахстане. Для нас это сотрудничество очень заманчиво.

По словам осакаровского агробизнесмена, компания PepsiCo в 2026 году собирается открыть в Алматинской области завод по выпуску чипсов. Ему нужны местные поставщики качественного сырья. Крестьянское хозяйство «Найдоровское» имеет все шансы им стать. Правда, нужно выполнить условия компании-партнера. Ведь, как оказалось, далеко не любая картошка подходит для чипсов.

– Картофель для промышленной переработки отличается от столового, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, – объясняет предприниматель. – У него иная технология выращивания, полива и хранения. В частности, нужно выдерживать определенные параметры по содержанию крахмала и сухого вещества в клубнях. К примеру, если крахмал трансформируется в сахар, то чипсы получатся коричневые. А они такими не должны быть. Содержание сухого вещества в картофеле должно составлять от 22 до 27%. Ни больше ни меньше. Иначе он не подойдет для промышленной переработки.

Чтобы карагандинская картошка соответствовала всем требованиям, за ней тщательно ухаживают. Для этого в «Найдоровское» чуть ли не каждую неделю приезжают специалисты из России и стран Европы. Они учат местных коллег тому, как поливать чипсовый картофель, хранить и даже... лечить.

– Столовый картофель мы обычно прекращаем поливать за месяц до сбора урожая. Благодаря этому в клубнях образуется больше сухого вещества, – поясняет Павел Лущак. – А вот чипсовый надо поливать буквально до самой уборки. С хранением тоже есть свои нюансы. Его нужно держать при температуре 8–9 градусов Цельсия. Если не соблюдать данный режим, то клубни прорастут и испортятся.

А этого карагандинские аграрии допустить не могут. Они дорожат сотрудничеством со столь солидной компанией, как PepsiCo. Тем более что она выделяет своим партнерам собственные, особые семена. Их можно использовать только в течение одного сезона.

– Применение семян второй репродукции не допускается. Почему? Потому что картофель «цепляет» вирусы, болезни, из-за чего товарного вида у зрелых клубней не будет, – отмечает глава крестьянского хозяйства. – Наш первый контакт с представителями компании PepsiCo состоялся в 2016 году. Тогда они приезжали, чтобы изучить рынок. Не скрою, нам интересно их предложение по выращиванию картофеля для их чипсов, ведь это гарантированный рынок сбыта.

Иностранная компания стала сотрудничать с карагандинским агробизнесменом Павлом Лущаком не случайно. Он открыт для экспериментов. Его крестьянское хозяйство «Найдоровское» существует уже почти 25 лет, причем в течение последних девяти внедряет цифровые решения.

Первым делом здесь стали использовать программу спутникового мониторинга полей. Она позволяет в режиме реального времени делать космоснимки посевных площадей, сохранять данные и анализировать их. Программа приносит большую пользу, позволяя, к примеру, точнее прогнозировать сроки посевной и уборочной кампаний, вносить удобрения и гербициды.

В «Найдоровском» почти 500 га земли отведено под картофель. Его здесь выращивают уже в течение 10 лет, причем не на богаре, а на орошаемых полях. Для полива используют круговую современную дождевальную машину американского производства T-L Irrigation. Она плавно движется по полю и способна работать при любых погодных условиях.

Еще одно здешнее «чудо техники» – метеостанция австрийского производства, которая работает на солнечных батареях. Она измеряет влажность, скорость ветра, температуру и даже фиксирует увлажненность листьев, на которых может быть роса или капли дождя.

Метеостанция работает в комплексе с дождевальной установкой, которая включается тогда, когда это необходимо. Таким образом, крестьянское хозяйство рационально расходует воду, повышая общий уровень урожайности.

В нынешнем году, отмечает Павел Лущак, недостатка влаги не наблюдается. Дожди были и весной, и в конце лета. В результате удалось вырастить хороший урожай: 35 тыс. тонн зерна, 20 тыс. тонн картофеля и 2 тыс. тонн льна. Лен, кстати, полностью идет на экспорт.