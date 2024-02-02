Была дача и нет дачи

А с 1 января наступившего года дачный поселок исчез… По решению суда. О противостоянии дачников и постоянно проживающих в поселке мы писали в «Казахстанской правде» 28 июля 2023 года в материале «Что не так с Муратом». Чем закончилась история, рассказал теперь уже бывший председатель садоводства «Бобровка» Владимир Рульков.

Так уж сложилось, что дачники всегда платили за электроэнергию больше, чем горожане. В тарифе учитывается обслуживание трансформаторных подстанций, доставка электроэнергии от ТОО «Шыгысэнерготрейд» до жителей Бобровки, здесь же учитываются и ее потери. Поэтому за один киловат⁄час тариф составляет 22 тенге. Еще ежемесячно дачники платили чуть больше 900 тенге за так называемую аренду имущества дачного кооператива. У них есть специальные садоводческие книжки, где все это отражено, а тем, кто проживает в массиве круглый год, выставляются счета. Так и жили, и даже уживались «зимники» и «летники». Кооператив обеспечивал охрану массива, сторожа ежемесячно фиксировали показания счетчиков, разносили счета, в случае аварийных ситуаций все неисправности устраняли электрики, работавшие в садоводстве. Но несколько лет назад небольшая группа людей, проживающая в Бобровке, возмутилась, что тариф в поселке выше, чем в городе и его нужно включить в городскую черту, а их официально признать семейчанами. К объяснениям председателя и членов правления кооператива о том, что без взносов невозможно обслужить сети, да и содержать в порядке массив не получится, никто не прислушался.

После того как постоянные жители Бобровки пожаловались акиму Семея Нурболу Нурсагатову, садоводству выдвинули требование передать линии электропередачи в коммунальную собственность.

– Просто так на баланс электропередающей организации сети не передать. А после проверки департамент Комитета по регулированию естественных монополий выдал нам предписание, где говорится, что мы должны устранить грубейшие нарушения и зарегистрироваться в государственном регистре субъектов естественных монополий, – рассказывает Владимир Дмитриевич. – После этого нас обязали обратиться в департамент для утверждения тарифа и тарифной сметы на представление услуг по передаче электроэнергиии и заключить индивидуальные договоры. Я вначале оплатил штраф, который мне предъявили антимонопольщики, в сумме двух миллионов тенге, а затем собирался выполнить другие пункты предписания. Но, как оказалось, не все так просто. Для того чтобы дачный кооператив включили в государственный регистр субъектов естественных монополий, необходимо получить лицензию на продажу электроэнергии, которая стоит 11 миллионов 245 тысяч тенге. Но и это еще не все. Другое обязательное условие для приобретения лицензии – счет в банке, на котором должны быть средства в сумме не менее 10 000 месячных расчетных показателей. Если умножить 10 000 на 1 МРП, который в прошлом году составлял 3 450 тенге, то получится 34,5 миллиона тенге. Откуда у обычного садоводческого кооператива такие средства?

Во время беседы с Владимиром Рульковым я задала вопрос: почему садоводство должно быть зарегистрировано как субъект естественных монополий? Электроэнергию кооператив не производит, а лишь передает ее по своим сетям потребителям. Владимир Дмитриевич только разводит руками:

– Еще в 2020 году нам из Министерства энергетики пришел ответ, где говорится, что дачным кооперативам, передающим по своим сетям электроэнергию, лицензия не нужна. Но антимонопольщики не остановились и подали иск в суд о принудительной ликвидации садоводства. Такой же иск подал и акимат города Семея, но ему в иске отказали, потому что по закону акимат не имеет права вмешиваться в дела общественного объединения.

Но иска от антимонопольщиков было достаточно. На суде представители Министерства энергетики – АО “Объединенная энергосервисная компания”, ТОО «Шыгысэнерготрейд» – в один голос заявляли о том, что дачным кооперативам не нужна лицензия, она нужна тем, кто производит электроэнергию, а дачный кооператив лишь передает ее, уже произведенную, по своим сетям. Но суд тем не менее иск удовлетворил.

Еще во время судебного процесса представители ТОО «Шыгысэнерготрейд» заявили, что «при ликвидации ответчика заключенный с ним договор электроснабжения утрачивает юридическую силу. И так как дачники и близлежащие дома, запитанные от сетей ответчика, не имеют альтернативных электрических сетей, к которым можно было бы подключиться, они все останутся без электричества на продолжительное время. Ничего не изменится, даже если электросети ликвидированного дачного кооператива государство возьмет в коммунальную собственность, потому что это тоже очень длительный процесс».

Решение суда уже вступило в законную силу, электросети на баланс энергопередающей организации не переданы, а свет в домах на Бобровке горит. При этом уже несколько месяцев за него никто не платит… «Как?» – спросите вы.

– Энергетики показали гарантийное письмо, которое им вручили в акимате. Там говорится, что в банке открыт счет почти на 100 миллионов тенге. Это предварительная оплата за электричество до 1 апреля 2024 года для дачных кооперативов «Бобровка» и «Мурат», – поясняет Владимир Дмитриевич.

Нашу беседу несколько раз прерывали телефонные звонки и стук в дверь. Пока «зимники» радуются своей сомнительной «победе», дачники всерьез обеспокоены тем, по какому тарифу и куда платить.

– А никуда. Наш садоводческий кооператив принудительно ликвидирован, мы не имеем права принимать оплату, – сетует Владимир Дмитриевич. – Людей пришлось уволить, я тоже уволился. Непонятно только кому передавать имущество. Знаю, что создана ликвидационная комиссия под председательством заместителя акима Семея Жаныбека Мукатаева. Я звонил в его приемную, секретарь вежливо пообещала, что он, как освободится, обязательно со мной свяжется. Но уже целый месяц никаких мер по ликвидации не принято.

4 января Владимира Рулькова пригласили в антимонопольный комитет, где он узнал, что кооператив уже исключен из реестра юридических лиц.

– Мы ездили с главным бухгалтером в налоговую, чтобы сдать годовой отчет, у нас его не приняли и сказали ничего сдавать не надо, вы ничего не должны, во всех базах нашего кооператива просто нет, – продолжает Владимир Дмитриевич.

Садовод всерьез опасается, что их имущество без должного пригляда попросту разворуют. И это не пустые опасения. Сторожей уволили недавно, а в массиве уже зарегистрирована серия краж. Дачники, приезжающие на свои участки лишь в огородный сезон, уже написали письмо в акимат, но в ответ – тишина.

– У нас была отлаженная система. Двадцать сторожей, четыре диспетчера, бригадир, начальник охраны. Сутки дежурят, трое отдыхают. Весь массив разбит на пять секторов. Ежедневный развод. Старая смена сдает рации, новая – принимает. Через каждые два часа сторож-обходчик отмечался у диспетчера. Охраняли не только дачи, но и трансформаторные подстанции и электросети. Провода алюминиевые. Цветмет. Один пролет можно снять за 20 минут. При минимальных зарплатах у нас сложился отличный коллектив. Сторожа сами здесь жили, всех знали. Кражи были редкостью, – вспоминает Владимир Рульков.

Прошлой осенью власти пообещали благоустроить массив и заменить линии электропередачи. Часть обещаний выполнена – установлены современные остановки, детская площадка. Жители ждут от властей реализации еще одного обещания – включить массив в городскую черту. Еще 5 октября 2023 года аким области Абай Нурлан Уранхаев рассказал, что при разработке генерального плана территория дачного массива будет включена в городскую черту.

– Но надо понимать, что требования к городским территориям разительно отличаются от дачных. Это более широкие улицы, это абсолютно другая дорожная инфраструктура, другие линии электропередачи и другие водпроводные сети. И не исключено, что постройки будут снесены, – сказал тогда глава региона.

Но, похоже, этот вопрос никого не волнует. Конечно, имущество дачников оценят, выплатят компенсации. А что будут делать те, кто на шести сотках возвел капитальный коттедж? Эти постройки могут оценить в разы дешевле, тогда уже «зимникам» придется задуматься о переезде. Вот только куда?

Все «прелести» ликвидации дачного кооператива на себе уже ощутили его постоянные жители. Теперь при авариях на сетях чинить их некому. К примеру, 3 января авария оставила 150 домов без света. Кому-то пришлось сидеть без света два дня, а кому-то и трое суток. 11 января с 15.00 из-за порыва электролиний оказалось обесточено около 50 домов. Аварию смогли устранить только на следующий день.

– К нам звонили. А что мы можем сделать? С 1 января я всех уволил, включая себя. Единственное, что может сделать наш бывший электрик, – передать ключ от трансформаторной подстанции акимату, который взялся устранять аварии своими силами. Насколько они профессиональны и оперативны, все уже ощутили, – говорит Владимир Рульков.

Теперь уже бывший председатель садоводства не исключает, что в ближайшем будущем появится много заброшенных дачных участков, как это уже было. Садоводы-любители не смогут противостоять всплеску краж самостоятельно…