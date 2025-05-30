Было бы стремление – учителя найдутся

Қазақ тілі
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Капитан полиции Роман Литвинов освоил государственный язык практически самостоятельно

фото из личного архива семьи Литвиновых

Главными его учителями стали друзья и коллеги по службе. Сегодня в свои 26 лет он свободно владеет не только разговорным казахским, но и несет ответственность за точность оформления на двух языках административных материалов, ответов на обращения граждан, ходатайства адвокатов.

Село Чингирлау, где родился Роман, многонациональное. Расположено оно на левом берегу реки Илек, по которой проходит казахстанско-российская граница. Раньше население здесь общалось в основном на русском. С каждым годом статус казахского как языка межнационального общения укрепляется. Вот и в семье Литвиновых понимали – дети обязательно должны знать государственный язык. Поэтому первые слова – «сәлеметсіз бе» и «сау болыңыз» – маленький Рома выучил еще в казахской группе детского сада. В первый класс его все же записали с русским языком обучения, решив, что ребенку будет непросто получать знания и осваивать второй язык одновременно. До 9-го класса казахский он учил в рамках школьной программы.

Стремление выучить язык поя­вилось, когда стал заниматься спортом. В конце 8-го класса записался на секцию бокса. Тренировки проходили на русском, но на соревнованиях все больше звучала казахская речь. Перед мальчишкой встал выбор – или начинать учить язык, или стоять в сторонке, не понимая, что обсуждают ребята.

– Помню, одной из первых была выучена фраза «қандай салмақта өнер көрсетесің?» (в каком весе выступаешь?). Это было важно, чтобы знать, кто будет моим соперником, заранее внимательно присмотреться к нему. Стал просить ребят в спорт­зале, в школе разговаривать со мной на казахском, поправлять, если делаю ошибки. Тогда же выучил произношение и перевод самого длинного слова – қанағаттандырыл­мағандықтарыңыздан, – рассказывает Роман. – Грамматика в то время серьезно хромала: путал звуки, окончания, не знал многих правил. Целью было освоить разговорную речь. К окончанию школы уже мог более или менее свободно говорить и понимать.

Роман планировал стать инженером-строителем, благо математика и физика давались легко. Родители видели сына военным. На семейном совете было решено выбрать техническую специальность в Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова. Пригодились и занятия спортом, и пятерки в школьном аттестате. Ну а знанием государственного языка русский парень из Приуралья сразу расположил к себе и одногруппников, и старших курсантов.

На четвертом курсе на стажировку Романа Литвинова направили в батальон патрульной полиции города Уральска. Он перенимал опыт старших коллег, отмечал для себя, какие навыки важны для работы с людьми. С дипломом академии лейтенант Литвинов вернулся в Уральск, приступив к службе в батальоне патрульной полиции.

– Это только в сериалах полицейские все время гоняются за преступниками, в жизни служба патрульного строится в основном на общении с людьми, – делится Роман. – Без основ психологии не обойтись, нужно уметь выстроить диалог с любым человеком, несмотря на этническую принадлежность, социальный статус. Вести диалог нужно на языке гражданина, но простого разговорного недостаточно, необходимо знать юридические термины, уметь разъяснять законы. Офицер должен говорить внятно, грамотно.

Через год лейтенанта Литвинова перевели на должность инспектора административной группы батальона патрульной полиции. В должностных обязанностях – проверка и подготовка административных материалов как на казахском, так и на русском языке для направления в суд. Тут ошибки недопустимы.

– В течение трех лет на этой должности я серьезно подтянул грамотность. Читать литературу не было времени, но вот Кодекс об административных правонарушениях на казахском стал моей настольной книгой. Конечно, начальник перепроверял оформ­ленные мной документы, подсказывал, как сформулировать, чтобы было точно изложено, – рассказывает он.

В ноябре прошлого года Роман Литвинов был назначен на должность начальника штаба батальона патрульной полиции управления полиции города Уральска. Теперь уже точность заполнения материалов – зона его ответственности.

– Нужно чаще практиковаться и не бояться ошибиться, – сове­тует капитан Литвинов. – И верить, что всегда найдутся те, кто, увидев твое стремление, обязательно поддержит и поможет.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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