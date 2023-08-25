Быстро и безопасно

По словам и. о. руководителя управления образования Кызыл­ординской области Багдата Бердаулетова, в текущем году для кызылординских школ закуплено в лизинг 30 специально оборудованных автобусов, все они используются по назначению.

Также один из вопросов, касающихся детской безопасности, – оборудование школ региона системами видеонаблюдения.

– Камеры видеонаблюдения есть во всех школах региона, – сказал Багдат Бердаулетов. – Работа по оснащению объектов образования такими системами идет уже несколько лет, ежегодно на это выделяются средства по необходимости, в этом году это 252 миллиона тенге для школ и 201,6 миллиона – для государственных детсадов.

Как отметил спикер, в 322 школах области обучаются около 180 тыс. учеников. В новом учебном году за школьные парты в Кызылординской области сядут 17 543 первоклассника.