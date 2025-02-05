Быть единым народом

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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана отметил 30-летний юбилей Туркменский культурный центр

фото Юрия Беккера

«Единство в многообразии» – так называлось мероприятие, которое собрало в Доме дружбы представителей этнокультурных объединений города, творческой интеллигенции, зарубежных гостей и студентов алматинских вузов.

Как отметила председатель регионального культурного центра Гульнара Аннакулиева, главные приоритеты центра – это развитие традиций, языка, искусства туркменов, а также поддержка культур всех этносов Казахстана, развитие отношений с этнической родиной туркмен и казахской диаспорой Туркменистана.

– За годы суверенитета Казахстана туркменские национально-культурные объединения внесли посильный вклад в укрепление межнационального согласия и стабильности в стране, становление демократии и формирование казахстанского патриотизма. Ведь что такое казахстанский патриотизм? Это сопричастность к важным инициативам в стране, что и демонстрирует наш культурный центр, – подчеркнула она. – Совместно с Ассамблеей народа Казахстана мы проводим «круглые столы», на которых поднимаются очень важные не только культурные, социальные, но и экономические проблемы, отмечаем памятные даты. Например, в нынешнем году отметим 80-летие Победы, вклад в которую внесли и представители моего народа.

Мало кто знает, что полководец Георгий Жуков в 1945 году принимал легендарный Парад Победы на Красной площади в Москве на ахалтекинском скакуне, этой породой особенно славится Туркменистан. Кстати сказать, недалеко от Алматы есть конезавод, им руководит Яков Дик, в хозяйстве которого свыше 50 ахалтекинских турк­менских лошадей, которых китайцы называют небесными скакунами. Так что наша страна поддерживает дружеские и парт­нерские связи с ­Туркменией даже на таком уровне.

Сейчас в Казахстане проживают порядка 3 тыс. представителей туркменской диаспоры, которые не порывают связь со своей исторической родиной. Не случайно в уставе Туркменского культурного центра особо отмечено, что одной из его главных целей является содействие культурным, образовательным, научным и экономическим отношениям двух государств.

– Наш алматинский центр является коллективным членом Гуманитарной ассоциации турк­мен мира, мы заключили договор о творческих связях с казахским национально-культурным центром Ашхабада «Елимай-Туркменистан». Наши представители участвовали в первой встрече творческой интеллигенции Центральной Азии, международных конференциях и фестивалях, выс­тавках, спортивных мероприя­тиях, – сообщила Гульнара Аннакулиева.

В алматинском филиале работают детский танцевальный коллектив, библиотека, здесь собрана обширная коллекция картин заслуженного деятеля искусств Туркменской ССР Шыхдурды Орадова.

При поддержке Министерства культуры и информации РК записаны лучшие образцы турк­менского фольклора. В рес­публике регулярно выходят статьи и телепередачи о жизни туркмен в Казахстане, издается своя газета на туркменском языке «Түркi Әлемi».

– Наше мероприятие мы не случайно назвали «Единство в многообразии», эти слова очень точно и емко отражают суть стратегическо­го курса казах­станского государства, – подчерк­нула руководитель центра. – Как не раз отмечал Президент
Касым-Жомарт Токаев, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Ведь все мы являемся гражданами одной страны, гордимся ею и желаем мирной, достойной жизни всему многонациональному народу Казахстана.

#АНК #Туркменистан #юбилей #диаспора

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