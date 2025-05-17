АНК должна принять участие в создании нового бренда страны

АНК,Парламент
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Полина Федорова

В депутатском корпусе обсудили основные приоритеты новой Концепции развития Ассамблеи до 2030 года

фото пресс-службы Сената Парламента РК

С участием спикера Сената Парламента состоялось расширенное заседание депутатской группы «Бір ел – бір мүдде» на тему «Бір ел – бір мүдде: на пути мира и процветания». Как отметил Маулен Ашимбаев, в результате масштабных политических реформ, проводимых по инициативе ­Президента страны ­Касым-Жомарта Токаева, дея­тельность Ассамблеи народа Казахстана получила новый импульс. Спикер Сената подчеркнул, что вопрос укрепления общественного мира и согласия в нашей стране имеет важное общественно-политическое значение. Принцип «единство в многообразии», лежащий в основе работы АНК, отражает суть инклюзивной государственной политики.

– В своем выступлении на сессии Ассамблеи народа ­Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич ­Токаев подчеркнул, что основная задача Ассамблеи – укрепление мира и единства, целостности государства и нашей священной независимости. Поставленные Главой государства цели определяют повестку страны и об­щества по укреплению ценнос­тей согласия, взаимоуважения и равноправия. Сейчас важна поддержка этого стратегическо­го курса на всестороннее развитие страны. Уверен, что при активной поддержке гражданского общества и вовлеченности всех институтов АНК, государственных структур, депутатского корпуса мы сможем построить стабильный, справедливый, социальный и инклюзивный Казахстан, – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчерк­нул важность координации законодательного обеспечения в сфере общественного согласия и общенационального единства, которая является основной задачей депутатской группы «Бір ел – бір мүдде», и консолидации общих усилий. В этом ключе, по мнению председателя палаты, депутатская группа могла бы стать важной площадкой для обсуждения основных приоритетов новой Концепции развития АНК до 2030 года.

– Важно осмыслить и сформулировать роль Ассамблеи в продвижении системных реформ Главы государства. Перед нами стоит задача по построению Справедливого, Социального и Инклюзивного Казахстана. Ассамблея должна играть большую роль в этом процессе. Контуры этой деятельности можно было бы прописать в новой концепции, – считает Маулен Ашимбаев. – Нашему народу свойственны такие качества, как гостеприимство, открытость сознания, мобильность, готовность помочь другим, ответственность. Все эти качества должны стать частью нового бренда страны, который был бы узнаваем и притягателен в мире. Это один из современных способов продвижения национальных интересов на международном уровне.

По мнению спикера, АНК нужно проводить активную работу с молодежью, обеспечивать преемственность политики согласия и диалога. Это потребует более современного и креативного подхода.

Маулен Ашимбаев также акцентировал внимание на ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что этот форум, как и деятельность АНК, служит продвижению народной дипломатии и культуры диалога, уважения и доверия.

Участие в экспертном обсуждении вопросов, наряду с депутатами обеих палат Парламента и областных маслихатов, приняли заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр, заместитель акима Карагандинской области Алибек Алденей, представители государственных органов, фракций политических партий, члены Клуба экспертов при Сенате и другие.

#Сенат #АНК

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