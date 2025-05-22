В эпоху глобальных перемен Казахстан вновь подтверж­дает свою устойчивость, основанную на прочном фундаменте межэтнического согласия. Очередная XXXIV сессия Ассамб­леи народа Казахстана в этом году была посвящена 30-летнему юбилею этого уникального института, который с 1995 года формирует культуру единства и взаимного уважения в казах­станском обществе.

На сессии Президент страны – Председатель ассамблеи обозначил новые задачи, стоящие перед всеми нами. Эта встреча стала знаковым этапом на пути осмысления достигнутых результатов и определения дальнейших приоритетов в построении Справедливого Казахстана.

Ассамблея давно вышла за рамки консультативного органа и сегодня представляет собой полноценный институт граж­данского участия, основанный на принципах справедливости, равных прав и солидарности. Сегодня под ее эгидой действуют свыше тысячи этнокультурных объединений, более тридцати домов дружбы, медиативные службы, советы аксакалов, матерей и молодежи. Все это – фундамент казахстанской модели согласия, доказавшей свою жизнеспособность.

Современный мир пережи­вает глубокую трансформацию, охватывающую все сферы: экономику, технологии, общественные нормы. На фоне этих процессов национальное единство и стабильность приобретают особую значимость. Казахстанская модель межэтнического согласия остается­ актуальной именно потому, что гибко адаптируется к вызовам времени, не теряя своей сути.

Мы видим попытки расшатать общественное согласие, в том числе манипулируя чувствительными темами, в частности, языковым вопросом. Однако общество демонстрирует зрелость и сплоченность: растет интерес к государственному языку, расширяется его применение в деловой и общественной среде.

Особое внимание юбилейной сессии было уделено вовлечению молодежи в общественные процессы. Молодые казахстанцы становятся носителями новых форм гражданской активности, объединенных ценностями взаимопонимания, справедливости и ответственности. Прошедший недавно форум «Ассамблея жастары» соб­рал молодых лидеров со всех регио­нов страны. Их активное участие в жизни страны – наглядный пример преемственности поколений, когда опыт старших сочетается с новыми идеями и современным взглядом на развитие общества.

Ассоциация вайнахов Казах­стана – один из ярких примеров приверженности идеям межэтнического согласия и гражданской ответственности. В этом году наша организация также отмечает 30-летие – значимую дату, символизирующую не просто пройденный путь, но и устойчивую, созидательную роль вайнахского этноса в жизни страны.

С первых дней независимости Казахстана ассоциация стала активным участником общественно-политической жизни и укрепления единства. Вайнахи демонстрируют высокий уровень интеграции в общество: успешно работают в экономике, науке, предпринимательстве, сельском хозяйстве, в органах государственной власти, в сферах образования, здравоохранения и культуры.

Особое внимание уделяется молодежной политике: молодые вайнахи активно участвуют­ в реализации инициатив Президента, продвигают идеи справедливости, ответственности и единства. Через участие в республиканских и региональных программах, творческих и образовательных проектах они укрепляют межнациональную гармонию и вносят вклад в построение Нового Казахстана. Ассоциация активно работает и в сфере культуры – творческие коллективы, такие как народный ансамбль «Вайнах», сохраняют и передают богатое наследие вайнахского этноса, участвуя в крупнейших национальных и международных мероприятиях. Это яркий пример диалога культур, где сохранение традиций гармонично сочетается с современными процессами.

30 лет – не просто юбилей. Это признание огромной работы, проделанной во имя укрепления общенациональных ценнос­тей. Сегодня вайнахи не только бережно хранят свои корни, но и демонстрируют образцовую гражданскую позицию, являясь надежной опорой идеи единства и созидания в Казахстане.

В знак признания вклада в укрепление согласия и межнационального мира я удостоился чести получить государственную награду «Ел бірлігі». Считаю, что это не только оценка личного труда, но и символ признания усилий всей Ассоциации вайнахов Казахстана, внесшей значимый вклад в развитие страны.

30-летие Ассамблеи народа Казахстана – это также повод подвести итоги деятельности уникального института и наметить дальнейшие пути развития.

За прошедший период АНК обеспечила парламентское представительство этнических сообществ; сформировала уникальную инфраструктуру межэтнического взаимодействия; вовлекла молодежь и научное сообщество в процессы общенационального развития; получила международное признание как эффективная этнополитическая модель.

Среди новых задач – развитие культурной дипломатии, цифровизация информационных платформ, противодействие деструктивным нарративам, усиление работы в регионах и сохранение историко-культурного наследия.

XXXIV сессия АНК стала символом зрелости, национального консенсуса и верности стратегичес­кому курсу. Казахстанская модель общественного согласия не только доказала свою эффективность – она сформировала прочную моральную основу для движения вперед. Наше единство – результат усилий поколений и фундамент, на котором строится будущее.