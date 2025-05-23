Талант идею превращает в магию АНК 23 мая 2025 г. 1:00 67 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Таков лейтмотив международной выставки Kazakhstan: Ethno-Inclusive Dialogue фото организаторов выставки Это первая в Казахстане выставка такого формата. Ее приурочили к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие, проведенное при поддержке акимата области Жетысу, собрало десятки мастеров прикладного искусства из разных стран. Картинки с выставки прекрасны. Милые вязаные мультяшные герои соседствуют с сапожками из натуральной оленьей шкуры. Рядом – войлочные ковры и деревянная посуда, украшенная причудливыми узорами, изделия из серебра и натуральных камней, разноцветье национальных нарядов… А еще – оживленные беседы на разных языках и даже в жестах, танцы в прекрасных самобытных hand made костюмах, новые знакомства и настоящее искусство без границ… Стоит отметить, что самой этновыставке предшествовала насыщенная экскурсионная программа: гости посетили достопримечательности Талдыкоргана, а также госучреждения и НПО по поддержке людей с ограниченными возможностями, подробно узнав о развитии инклюзии в регионе. Организатором выступило общественное объединение инвалидов «Мейірім». – Выставка демонстрирует разнообразие и красоту культур, традиций, объединяя людей и страны, – отметила руководитель ОО «Мейірім» Гульвира Таубалдинова. – Заявки на участие подали 45 организаций, представляющих Узбекистан, Турцию, Россию и различные регионы Казахстана. Многие из наших участников имеют инвалидность. И нынешняя выставка для них – это возможность проявить свои способности, ощутить себя полноправными членами общества. Такие площадки рождают сотрудничество, вдохновляют и открывают новые горизонты. И мы особенно рады, что здесь каждый смог заявить о себе уже на международном уровне. На мероприятие приехали сразу несколько представителей региональных отделений Общественного объединения инвалидов Узбекистана, предложив вниманию посетителей работы своих особенных мастеров. В целом очень многих участников рукоделие и традиционные ремесла в буквальном смысле вернули к жизни и придали ей новый смысл. – Перенеся инсульт, не смогла восстановить правую руку, но это не стало преградой для творчества, наоборот, в нем я черпаю силы и вдохновение, – рассказала гостья из России Елена Фролова. – Я изготавливаю игольницы, необычные футляры для подарков, сувениры и магнитики. Здесь представляю также работы членов центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» города Саратова. Они передали кокошники. Очень благодарна за приглашение на выставку, здесь я получила огромную поддержку! Национальное рукоделие стало спасением для еще одной участницы выставки – Сауле Дюсембековой из Талдыкоргана. После двух инсультов она получила вторую группу инвалидности. Чтобы разработать руку, начала заниматься войлоком в технике мокрого валяния. Постепенно из восстановительных процедур увлечение превратилось в источник дохода: сегодня Сауле Дюсембекова успешно занимается изготовлением одежды и обуви из натуральной шерсти. Шерсть, кстати, любимый материал для самовыражения еще одних участников этновыставки – подопечных ОО «Ассоциация родителей по опеке детей-инвалидов с отклонениями в психофизическом развитии «Алпамыс». Несмотря на непреодолимые, казалось бы, трудности, они создают настоящие войлочные шедевры – сумки, тапочки, настенные панно и коврики. Помимо демонстрации и продажи изделий ручной работы в рамках выставки прошел также праздничный концерт, в котором приняли участие талантливые дети и взрослые, имеющие инвалидность. Участники узнавали много нового о культуре разных народов, мастера делились друг с другом секретами рукоделия и полезными контактами. Кроме того, посетители выставки-ярмарки смогли и сами прикоснуться к чуду творения: гостья из Забайкальского края дала мастер-класс по изготовлению традиционного оберега эвенков. А рукодельница из Кызылорды Бакытгул Раймбаева показала, как непросто, но увлекательно ткать из шерсти. Ярким акцентом выставки стало дефиле, в котором были продемонстрированы эксклюзивные национальные костюмы ручной работы. – Я впервые в Казахстане и очень впечатлена: тут такая теплая погода и такая же приятная атмосфера вокруг, – поделилась член общины коренных малочисленных народов Севера – эвенков «Амудисы» Инна Ферко. – Очень благодарна организаторам за приглашение на выставку! Подобные встречи повышают значимость и востребованность мастеров, помогают развиваться. Положительные эмоции получили все: как призналась одна из посетительниц мероприятия Диана Канапьянова, ее впечатлили не столько качественные изделия, сколько настрой и жизнелюбие мастеров. – Собираясь на выставку, я планировала лишь купить интересные сувениры, а в итоге унесла отсюда нечто более ценное, – говорит она. – Люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, умеют не просто радоваться жизни – они заряжают позитивом всех вокруг! Они нашли себя, с удовольствием занимаются любимым делом, открыты для новых идей. #выставка #АНК #инвалидность #ремесло