Это первая в Казахстане выставка такого формата. Ее приурочили к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие, проведенное при поддержке акимата области Жетысу, собрало десятки мастеров прикладного искусства из разных стран.

Картинки с выставки прекрасны. Милые вязаные мультяшные герои соседствуют с сапожками из натуральной оленьей шкуры. Рядом – войлочные ковры и деревянная посуда, украшенная причудливыми узорами, изделия из серебра и натуральных камней, разноцветье национальных нарядов…

А еще – оживленные беседы на разных языках и даже в жестах, танцы в прекрасных самобытных hand made костюмах, новые знакомства и настоящее искусство без границ…

Стоит отметить, что самой этновыставке предшествовала насыщенная экскурсионная программа: гости посетили достопримечательности Талдыкоргана, а также госучреждения и НПО по поддержке людей с ограниченными возможностями, подробно узнав о развитии инклюзии в регионе. Организатором выступило общественное объединение инвалидов «Мейірім».

– Выставка демонстрирует разнообразие и красоту культур, традиций, объединяя людей и страны, – отметила руководитель ОО «Мейірім» Гульвира Таубалдинова. – Заявки на участие подали 45 организаций, представляющих Узбекистан, Турцию, Россию и различные регионы Казахстана. Многие из наших участников имеют инвалидность. И нынешняя выставка для них – это возможность проявить свои способности, ощутить себя полноправными членами общества. Такие площадки рождают сотрудничество, вдохновляют и открывают новые горизонты. И мы особенно рады, что здесь каждый смог заявить о себе уже на международном уровне.

На мероприятие приехали сразу несколько представителей региональных отделений Общест­венного объединения инвалидов Узбекистана, предложив вниманию посетителей работы своих особенных мастеров. В целом очень многих участников рукоделие и традиционные ремесла в буквальном смысле вернули к жизни и придали ей новый смысл.

– Перенеся инсульт, не смогла восстановить правую руку, но это не стало преградой для твор­чества, наоборот, в нем я черпаю силы и вдохновение, – рассказала гостья из России Елена Фролова. – Я изготавливаю игольницы, необычные футляры для подарков, сувениры и магнитики. Здесь представляю также работы членов центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» города Саратова. Они передали кокошники. Очень благодарна за приглашение на выставку, здесь я получила огромную поддержку!

Национальное рукоделие стало спасением для еще одной участницы выставки – Сауле Дюсембековой из Талдыкоргана. Пос­ле двух инсультов она получила вторую группу инвалидности. Чтобы разработать руку, начала заниматься войлоком в технике мокрого валяния. Постепенно из восстановительных процедур увлечение превратилось в источник дохода: сегодня Сауле Дюсембекова успешно занимается изготовлением одежды и обуви из натуральной шерсти.

Шерсть, кстати, любимый материал для самовыражения еще одних участников этновыставки – подопечных ОО «Ассоциация родителей по опеке детей-инвалидов с отклонениями в психофизическом развитии «Алпамыс». Несмотря на непреодолимые, казалось бы, трудности, они соз­дают настоящие войлочные шедевры – сумки, тапочки, настенные панно и коврики.

Помимо демонстрации и продажи изделий ручной работы в рамках выставки прошел также праздничный концерт, в котором приняли участие талантливые дети и взрослые, имеющие инвалидность.

Участники узнавали много нового о культуре разных народов, мастера делились друг с другом секретами рукоделия и полезными контактами. Кроме того, посетители выставки-ярмарки смогли и сами прикоснуться к чуду творения: гостья из Забайкальского края дала мастер-класс по изготовлению традиционного оберега эвенков. А рукодельница из Кызылорды Бакытгул Раймбае­ва показала, как непросто, но увлекательно ткать из шерсти.

Ярким акцентом выставки стало дефиле, в котором были продемонстрированы эксклюзивные национальные костюмы ручной работы.

– Я впервые в Казахстане и очень впечатлена: тут такая теп­лая погода и такая же приятная атмосфера вокруг, – поделилась член общины коренных малочис­ленных народов Севера – эвенков «Амудисы» Инна Ферко. – Очень благодарна организаторам за приглашение на выставку! Подобные встречи повышают значимость и востребованность мастеров, помогают развиваться.

Положительные эмоции получили все: как призналась одна из посетительниц мероприятия Диа­на Канапьянова, ее впечатлили не столько качественные изделия, сколько настрой и жизнелюбие мастеров.

– Собираясь на выставку, я планировала лишь купить интерес­ные сувениры, а в итоге унесла отсюда нечто более ценное, – говорит она. – Люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, умеют не просто радоваться жизни – они заряжают позитивом всех вокруг! Они нашли себя, с удовольствием занимаются любимым делом, открыты для новых идей.