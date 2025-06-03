Его организатором выступило Тур­кестанское областное управление социального развития при поддержке ОО «Общественный договор». В мероприя­тии приняли участие руководители и члены структур и этнокультурных объединений при региональном АНК, а также члены Туркестанского регионального представительства Ассамблеи молодежи.

Главная идея конкурса – пропаганда мира. Участники запечатлели через призму фотообъектива дружбу, мирную жизнь многонационального Казахстана, гармонию культур.

На стендах представлены работы ­фотографов из Туркестанской области, ­Алматы и Шымкента. Среди участников были и такие, кто прислал свои снимки на конкурс онлайн.

Подводя итоги конкурса, заместитель руководителя Туркестанского областного управления социального развития Нурсултан Сейтжанов поблагодарил участников и подчеркнул значимость мероприятия.

По решению жюри первое место присуждено Самату Мырзалиеву, второе – Максату Шагырбаю (оба из Шымкента), третье – Нуриддину Искакову (Туркестан).

Победители и призеры получили ценные призы. Все участники фотоконкурса «Түркістан – бірліктің бастауы» отмечены дипломами и благодарственными письмами.