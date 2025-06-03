Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане АНК 3 июня 2025 г. 0:00 1 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В Доме дружбы состоялась церемония награждения участников фотоконкурса «Түркістан – бірліктің бастауы», посвященного 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. фото пресс-службы облакимата Его организатором выступило Туркестанское областное управление социального развития при поддержке ОО «Общественный договор». В мероприятии приняли участие руководители и члены структур и этнокультурных объединений при региональном АНК, а также члены Туркестанского регионального представительства Ассамблеи молодежи. Главная идея конкурса – пропаганда мира. Участники запечатлели через призму фотообъектива дружбу, мирную жизнь многонационального Казахстана, гармонию культур. На стендах представлены работы фотографов из Туркестанской области, Алматы и Шымкента. Среди участников были и такие, кто прислал свои снимки на конкурс онлайн. Подводя итоги конкурса, заместитель руководителя Туркестанского областного управления социального развития Нурсултан Сейтжанов поблагодарил участников и подчеркнул значимость мероприятия. По решению жюри первое место присуждено Самату Мырзалиеву, второе – Максату Шагырбаю (оба из Шымкента), третье – Нуриддину Искакову (Туркестан). Победители и призеры получили ценные призы. Все участники фотоконкурса «Түркістан – бірліктің бастауы» отмечены дипломами и благодарственными письмами. #итоги #Туркестан #фотоконкурс