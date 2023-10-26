Бытовую технику из Китая крали с грузовых вагонов в Алматы

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Частным компаниям причинен ущерб на сумму более 9 млн тенге

Фото: polisia.kz

Сотрудники линейного управления полиции на станции Алматы-1 задержали двоих жителей Алматинской области. Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

По его словам, установлено, что подозреваемые по предварительному сговору неоднократно совершали кражи бытовой техники из грузовых вагонов на станции Жетыген, следовавших по маршруту КНР – Алматы. Всего было украдено 43 оборудования для аквариумов, 14 кондиционеров, 114 водонагревателей и 63 электрические плиты.

Частным компаниям причинен материальный ущерб на сумму более 9 млн тенге.

"По данному факту проведено досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство", – сообщил Малыбаев.

Также он добавил, что в п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК предусмотрено ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

 

#товары #поезд #вагон #станция #кражи #бытовая техника

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