Общество Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом 25 августа 2022 г. 0:00 Асет Калымов, Алматинская область Мечта жильцов «Асыл Армана» Устав от коммунальных и бытовых проблем, жильцы ЖК «Асыл Арман» мечтают о том, чтобы их пригородное село Иргели поскорее присоединили к Алматы. Мини-город в поселке Жилой комплекс «Асыл Арман» (с казахского – «заветная мечта»), состоящий из 72 объединенных девятиэтажных домов, был построен в рамках госпрограммы «Доступное жилье» в 2014 году. Он расположен вдоль трассы Алматы – Бишкек в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, что всего в четырех километрах от мегаполиса. ЖК стал первым совместным проектом фонда недвижимости «Самрук-Қазына» и строительной компании «Элитстрой», рассчитанным под систему арендного жилья эконом-класса. Пока велись строительно-монтажные работы, особое внимание объекту уделяли центральные и местные госорганы. И это не случайно: планировалось, что львиную долю жилого фонда распределят среди дольщиков и участников ипотеки, а другую выделят очередникам-бюджетникам, представителям малоимущих слоев населения. Первая церемония вручения ключей от квартир, свидетелем которой был автор этих строк, преподносилась как грандиозное событие для жителей Алматинской области. Шутка ли, в один день новоселье справили сразу свыше 1 000 семей, а сам ЖК (на тот момент еще полностью не завершенный) эксперты стройиндустрии признали одним из крупнейших современных микрорайонов не только в регионе, но и во всей республике! Жилье сдавалось в чистовой отделке, долгожданную крышу над головой обрели, в том числе, многодетные мамы, инвалиды, ветераны, учителя и врачи. Позже для нуждающихся за счет областного бюджета было приобретено свыше 1 тыс. квартир, а одну девятиэтажку целиком заселили выпускники детских домов региона. Фактически «Асыл Арман», в котором сегодня проживает около 25 тыс. человек, стал мини-городом со своей инфраструктурой. Помимо спортивных и детских площадок на его компактной территории площадью в семь гектаров появились рынок, магазины, кафе, ателье, парикмахерские, аптеки. Открылись также спортклубы, отделения Казпочты и банков, хостел, СТО, автошкола. Как отмечали представители компании «Элитстрой», «в проекте жилого комплекса, соответствующего мировым архитектурным тенденциям, мы постарались предусмотреть все необходимое для комфортной жизни, включая благоустроенную территорию, удобный подъезд для транспорта». По словам авторов проекта, ЖК обслуживает собственная эксплуатационная служба, имеющая многолетний опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. Современная система коммуникаций и новейшее инженерное оборудование создают максимально комфортные условия для проживания. Обдувает… не свежим Но вот стихли фанфары новоселий, и первое, с чем столкнулись счастливые хозяева благоустроенных апартаментов, – скверные запахи, исходящие от расположенных недалеко семи озер-отстойников. Это поля фильтрации, принадлежащие ТОО «Kagazy Recycling», которое специализируется на переработке макулатуры. Отстойники находятся всего в 500 метрах от ЖК «Асыл Арман». Предприятие сливает в них жидкие отходы своего производства. В какие только инстанции не обращались жильцы со своей бедой! Писали заявления в акиматы Карасайского района и Алматинской области, жаловались в прокуратуру, суд, полицию. Представители местных властей неоднократно обещали решить проблему, построив систему канализации и водоотведения. Также необходимо провести рекультивацию самих полей фильтрации. В декабре прошлого года в ходе встречи с руководством акимата области представитель ТОО «Kagazy Recycling» сообщил, что ежедневно для производственных нужд компания потребляет 1 800 кубометров воды, 40% которой проходит через очистные сооружения и используется вновь, а 60% сбрасывается на поля фильтрации. Тогда экс-аким области Канат Бозумбаев отметил, что современные технологии позволяют очистить и использовать вновь все 100% потребляемой воды. Для этого нужно установить дорогостоящие фильтры высокого уровня, в приобретении которых предприятию может помочь государство. Но вот прошло больше полугода, а жильцы массива «Асыл Арман» по сию пору мучаются от дурных запахов, причем ситуация обостряется в жаркие летние дни. – Смердит всегда поздним вечером и под утро, – говорит один из жильцов Алмас Калиев. – Особенно плохо в ранние часы, когда хочется вдохнуть свежего предрассветного воздуха, а тебя обдувает нечистотами. Несколько лет назад мы за свой счет организовали здесь проведение экологического мониторинга. Специалисты выявили в воздухе превышение концентрации метана, аммиака, сероводорода и других вредных веществ. Это значит, озера-отстойники ядовиты. Нужно запретить туда слив канализации и химикатов. К слову, среди обитателей жилого комплекса участились заболевания легких, случаи астмы, аллергии. Все это они связывают с неблагополучной экологической ситуацией. «Бюджетный человейник» Мы неоднократно писали о проблемном дорожном участке близ рынка «Алтын Орда», где и сегодня, после ввода в строй транспортной развязки, наблюдаются большие заторы. Так вот, эта «болевая точка» Карасайского района также напрямую касается жителей массива «Асыл Арман», поскольку их ЖК находится рядом с печально известным базаром по бишкекской трассе в сторону Каскелена. Изначально проектом предусматривалось строительство разворотной эстакады, которая обеспечила бы беспрепятственный проезд машин жильцов в сторону Алматы. Но дело застопорилось, и пока неизвестно, когда построят столь нужный для сельчан объект. Ежедневные поездки детей на учебу, а также их родителей – на работу в город превращаются в настоящее испытание. В числе других насущных вопросов – отсутствие школы, больницы, переполненные автобусы в часы пик. Бьют по карману асылармановцев, большинство из которых продолжает выплачивать кредит по ипотеке, и завышенные, по их словам, тарифы на коммунальные услуги. Единственное, что устраивает, – достаточно низкие цены на квартиры, впрочем, соответствующие их качеству. Жильцы горько шутят, называя свой микрорайон «бюджетным человейником». Устав от бытовых и социальных проблем, Мунира Курбанова, Нурлан Есдаулетов, Бибигуль Жетписбаева и многие другие мечтают, чтобы пригородное село Иргели, к которому относится «Асыл Арман», быстрее присоединили к территории Алматы. Соответствующую петицию они разместили на сайте alash.online и надеются, что их голос услышат представители власти.