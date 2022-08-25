Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом

Мечта жильцов «Асыл Армана»

Устав от коммунальных и бытовых проблем, жильцы ЖК «Асыл Арман» мечтают о том, чтобы их пригородное село Иргели поскорее присоединили к Алматы.

Мини-город в поселке

Жилой комплекс «Асыл Арман» (с казахского – «заветная мечта»), состоящий из 72 объединенных девятиэтажных домов, был пост­роен в рамках госпрограммы «Доступное жилье» в 2014 году. Он расположен вдоль трассы Алматы – Бишкек в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, что всего в четырех километрах от мегаполиса. ЖК стал первым совместным проектом фонда недвижимости «Самрук-Қазына» и строительной компании «Элитстрой», рассчитанным под систему арендного жилья эконом-класса.

Пока велись строительно-монтажные работы, особое внимание объекту уделяли центральные и местные госорганы. И это не случайно: планировалось, что львиную долю жилого фонда распределят среди дольщиков и участников ипотеки, а другую выделят очередникам-бюджетникам, представителям мало­имущих слоев населения.

Первая церемония вручения ключей от квартир, свидетелем которой был автор этих строк, преподносилась как грандиозное событие для жителей Алматинской области. Шутка ли, в один день новоселье справили сразу свыше 1 000 семей, а сам ЖК (на тот момент еще полностью не завершенный) эксперты стройиндустрии признали одним из крупнейших современных микрорайонов не только в регионе, но и во всей республике!

Жилье сдавалось в чистовой отделке, долгожданную крышу над головой обрели, в том числе, многодетные мамы, инвалиды, ветераны, учителя и врачи. Поз­же для нуждающихся за счет областного бюджета было приобре­тено свыше 1 тыс. квартир, а одну девятиэтажку целиком заселили выпускники детских домов региона.

Фактически «Асыл Арман», в котором сегодня проживает около 25 тыс. человек, стал мини-городом со своей инфраструктурой. Помимо спортивных и детских площадок на его компактной территории площадью в семь гектаров появились рынок, магазины, кафе, ателье, парикмахерские, аптеки. Открылись также спортклубы, отделения Казпочты и банков, хостел, СТО, автошкола.

Как отмечали представители компании «Элитстрой»,

«в проекте жилого комплекса, соответствующего мировым архитектурным тенденциям, мы постарались предусмотреть все необходимое для комфортной жизни, включая благоустроен­ную территорию, удобный подъезд для транспорта».

По словам авторов проекта, ЖК обслуживает собственная эксплуатационная служба, имеющая многолетний опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. Современная система коммуникаций и новейшее инженерное оборудование создают максимально комфортные условия для проживания.

Обдувает… не свежим

Но вот стихли фанфары новоселий, и первое, с чем столк­нулись счастливые хозяева благо­устроенных апартаментов, – скверные запахи, исходящие от расположенных недалеко семи озер-отстойников. Это поля фильтрации, принадлежащие ТОО «Kagazy Recycling», которое специализируется на переработке макулатуры.

Отстойники находятся всего в 500 метрах от ЖК «Асыл Арман». Предприятие сливает в них жидкие отходы своего производства.

В какие только инстанции не обращались жильцы со своей бедой! Писали заявления в акиматы Карасайского района и Алматинской области, жаловались в прокуратуру, суд, полицию. Представители местных властей неоднократно обещали решить проблему, построив сис­тему канализации и водоотведения. Также необходимо провести рекультивацию самих полей фильтрации.

В декабре прошлого года в ходе встречи с руководством акимата области представитель ТОО «Kagazy Recycling» сообщил, что ежедневно для производственных нужд компания потребляет 1 800 кубометров воды, 40% которой проходит через очистные сооружения и используется вновь, а 60% сбрасывается на поля фильтрации.

Тогда экс-аким области Канат Бозумбаев отметил, что современные технологии позволяют очистить и использовать вновь все 100% потребляемой воды. Для этого нужно установить дорогостоящие фильтры высокого уровня, в приобретении которых предприятию может помочь государство.

Но вот прошло больше полугода, а жильцы массива «Асыл Арман» по сию пору мучаются от дурных запахов, причем ситуация обостряется в жаркие летние дни.

– Смердит всегда поздним вечером и под утро, – говорит один из жильцов Алмас Калиев. – Особенно плохо в ранние часы, когда хочется вдохнуть свежего предрассветного воздуха, а тебя обдувает нечистотами. Несколько лет назад мы за свой счет организовали здесь проведение экологического мониторинга. Специалисты выявили в воздухе превышение концентрации метана, аммиака, сероводорода и других вредных веществ. Это значит, озера-отстойники ядовиты. Нужно запретить туда слив канализации и химикатов.

К слову, среди обитателей жилого комплекса участились заболевания легких, случаи астмы, аллергии. Все это они связывают с неблагополучной экологичес­кой ситуацией.

«Бюджетный человейник»

Мы неоднократно писали о проблемном дорожном участке близ рынка «Алтын Орда», где и сегодня, после ввода в строй транспортной развязки, наблюдаются большие заторы. Так вот, эта «болевая точка» Карасайского района также напрямую касается жителей массива «Асыл Арман», поскольку их ЖК находится рядом с печально известным базаром по бишкекской трассе в сторону Каскелена.

Изначально проектом предусматривалось строительство разворотной эстакады, которая обеспечила бы беспрепятственный проезд машин жильцов в сторону Алматы. Но дело застопорилось, и пока неизвестно, когда построят столь нужный для сельчан объект. Ежедневные поездки детей на учебу, а также их родителей – на работу в город превращаются в настоящее испытание.

В числе других насущных вопросов – отсутствие школы, больницы, переполненные автобусы в часы пик. Бьют по карману асылармановцев, большинство из которых продолжает выплачивать кредит по ипотеке, и завышенные, по их словам, тарифы на коммунальные услуги.

Единственное, что устраивает, – достаточно низкие цены на квартиры, впрочем, соответствующие их качеству. Жильцы горько шутят, называя свой микрорайон «бюджетным человейником».

Устав от бытовых и социальных проблем, Мунира Курбанова, Нурлан Есдаулетов, Бибигуль Жетписбаева и многие другие мечтают, чтобы пригородное село Иргели, к которому относится «Асыл Арман», быстрее присоединили к территории Алматы. Соответствующую петицию они разместили на сайте alash.online и надеются, что их голос услышат представители власти.