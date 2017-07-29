Бюджетный вариант Tesla оценили в 35 тысяч долларов

Бюджетный вариант знаменитого электромобиля Tesla - Model 3 Standart - оценили в 35 тыс. долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую газету.
Как сообщает издание, запас хода у новой версии авто составляет 354 км, разгон до 96 км в час занимает 5,6 секунды, максимальная скорость - 210 км в час.
Вторая модификация, получившая название Model 3 Long Range, позволяет путешествовать на дальние расстояния. Такой электромобиль может проехать на одной зарядке 499 км и разогнаться до 97 км в час за 5,1 секунды, а максимальная его скорость - 225 км в час. Правда Long Range уже не называют бюджетной моделью, авто обойдется владельцам минимум в 44 тыс. долларов.
Как сообщает издание, запас хода у новой версии авто составляет 354 км, разгон до 96 км в час занимает 5,6 секунды, максимальная скорость - 210 км в час.
Вторая модификация, получившая название Model 3 Long Range, позволяет путешествовать на дальние расстояния. Такой электромобиль может проехать на одной зарядке 499 км и разогнаться до 97 км в час за 5,1 секунды, а максимальная его скорость - 225 км в час. Правда Long Range уже не называют бюджетной моделью, авто обойдется владельцам минимум в 44 тыс. долларов.