В Астане водитель авто въехал в овощной павильон

В соцсети Threads распространилось видео с места происшествия, случившегося в районе Юго-Востока столицы, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот видео

Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и въехал в овощной павильон. В момент инцидента внутри магазина находилась 15-летняя школьница, она получила травмы и была госпитализирована.

На кадрах видео заметно, как очевидцы происшествия пытаются самостоятельно вытащить автомобиль из овощного магазина.

В столичном управлении здравоохранения сообщили, что сейчас подросток находится в отделении интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи готовят пациентку к переводу в профильное отделение.

По факту ДТП полиция Астаны проводит проверку. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.