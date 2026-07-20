Спасатели эвакуировали туриста в горах Алматы

В районе Космостанции турист получил травму ноги во время прогулки по горному маршруту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Пострадавший самостоятельно передал спасателям свою геолокацию. На место незамедлительно выдвинулся экипаж контрольно-спасательного поста «БАУ».

Прибыв на место, спасатели обнаружили туриста, оценили его состояние и сопроводили до Экопоста.

В медицинской помощи он не нуждался. МЧС напоминает: перед выходом в горы заранее планируйте маршрут, рассчитывайте свои силы и обязательно сообщайте близким о месте и времени похода.