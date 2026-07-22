Трагедия в Актогае: семьям погибших окажут помощь

20 июля на территории ТОО «AQTOGAI MILK» в Актогайском районе произошел несчастный случай, в результате которого погибли шесть человек. Еще один работник находится под наблюдением врачей

Фото: МТСЗН РК

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщило, что семьям погибших и пострадавшему при несчастном случае в Павлодарской области окажут необходимую поддержку, передает Kazpravda.kz

По поручению руководства Правительства создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств происшествия. В ее состав вошли представители министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и акимата Павлодарской области.

Комиссии поручено обеспечить полное и объективное расследование обстоятельств произошедшего, установить причины несчастного случая и выработать меры по недопущению подобных происшествий.

Семьям погибших и пострадавшему будет оказана необходимая поддержка со стороны государственных органов и работодателя. Работодатель предусмотрел выплату материальной помощи, сохранение выплат в размере заработной платы погибших работников до конца текущего года, а также погашение их кредитных обязательств. Компания также возьмет на себя расходы на содержание и обучение несовершеннолетних детей погибших до достижения ими совершеннолетия.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прибыл в Павлодарскую область, где ознакомился с ситуацией на месте и провел координационное совещание с участием руководства региона, представителей государственных и правоохранительных органов.

Министр также встретился с родственниками погибших, выразил им глубокие соболезнования и отметил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Правоохранительными органами начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ход расследования находится на контроле Правительства.