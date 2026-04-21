Бюро Мажилиса

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть законопроект по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроекты разработаны парламентариями во исполнение поручения Главы государства по усилению на законодательном уровне прав и законных интересов педагогов. В частности, предлагается закрепить ответственность педагогов за обучающихся только во время учебного процесса и одновременно расширить ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей. Кроме того, нормы исключают дублирование отчетности в бумажном и электронном форматах и совершенствуют сис­тему медицинского образования.

Также Мажилис рассмотрит в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования исполнительного производства. Инициированные депутатами поправки направлены на защиту прав граждан, а также повышение профессионализма и ответственности частных судебных исполнителей. Законопроект подготовлен с учетом рекомендаций, выработанных депутатами в 2025 году в ходе Правительственного часа, посвященного развитию института частных судебных исполнителей. В частности, предусматривается расширение применения упрощенного производства по отдельным категориям исполнительных документов (взыскание штрафов и налоговой задолженности) путем увеличения порога суммы с 20 до 40 МРП. В целях защиты прав граждан предлагается уведомлять должников о выселении не менее чем за десять календарных дней, а также приостанавливать исполнительное производство на срок до одного месяца при заключении мирового соглашения.

Во втором чтении мажилисмены рассмотрят законопроект по вопросам деятельности специальных государственных органов и сопутствующие поправки в Кодекс об админис­тративных правонарушениях.