«Я не могу простить»: Бывшая жена Айтенова рассказала суду о насильственном выселении

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня в специализированном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента - Марата Айтенова

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пострадавшая Дана Атешова рассказала суду, как 12 июля бывший супруг пытался выселить ее с их общими детьми из дома, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Напомним, Айтенов обвиняется по статье 73, часть 1 КоАП за противоправные действия в семейно-бытовых отношениях.

По словам потерпевшей, она знала о предстоящем выселении, пригласила несколько друзей, чтобы провести «Құдай тамақ», предполагая, что все пройдет мирно. Бывший муж пришел раньше заявленного времени, уговаривая детей пойти с ним. Дети отказали и это его разозлило.

«У старшей дочки началась паническая атака, он сказал «не притворяйся, вас все равно выселят». Дочку забрала «скорая». Он как будто хотел взять младшую дочь, она плакала. Я спросила, хочет ли она к нему, она отказывалась, но он все равно тянулся к ней», – рассказывает она.

По словам потерпевшей, Айтенов схватил ее (Дану) и потащил. Она пыталась вырваться. Дети плакали, ожидая худшего. В момент удара Атешовой об лестницу из-за действий супруга, также ударилась младшая дочь, у нее пошла кровь из носа.

«Я думала, он остановится после слов дочери. Но он как будто обезумел. Когда он теряет рассудок – начинает нападать. Когда я падала, я хваталась за перила, я была, как груша, которую кидали об лестницу», – продолжила она.

Дана Атешова рассказала, что в результате действий Айтенова получила гематомы.

«Но эти травмы проходят, а дети просыпаются от кошмаров, боятся, грызут ногти, не отпускают меня», – заявила потерпевшая.

Она также рассказала, что в момент нанесения побоев, во дворе дома присутствовали сотрудники полиции и ювенальные службы. И они не сразу отвели детей в сторону. В какой-то момент частный судебный исполнитель вместе с Айтеновым потащили ее за руки к выходу, но она потеряла равновесие и ударилась головой об землю.

От насилия, по ее словам, Айтенова остановили слова о том, что вокруг люди и камеры.

Вместе с тем, обвиняемый, как рассказала потерпевшая, продолжает оказывать моральное давление: пишет в ювенальную полицию, продолжает муссировать эту тему в соцсетях.

«Мне заблокировали мои счета, на алименты счет заблокирован. Есть защитное предписание суда относительно меня, детей сроком на 1 месяц. В момент действия защитного предписания обвиняемый подавал в органы прокуратуры заявление о розыске детей. Я знаю, что у него есть обширные связи в полиции. Как я могу позволить им приехать – чтобы они рассказали, где я?» – возмутилась потерпевшая.

Дана Атешова отметила, что Айтенов «не исполняет свой отцовский долг».

«Я прошу безопасность, я понимаю, после таких действий и манипуляций в Сети, после того, как он в суде не признал вину, называя насилие объятиями, я не могу простить человека, он не признал вину и не понял ничего», – заключила она. 

Судебный процесс продолжается.

#суд #Айтнов #Атешова

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