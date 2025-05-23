Фото: пресс-служба АФМ

Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе», сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключило договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислило аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – уточнили в пресс-службе АФМ.

Там же добавили, что бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.