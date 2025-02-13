Бывшего зам-акима Алматы задержали в Астане

Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет

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29 января в 3 часа ночи полиция остановила его Toyota Land Cruiser Prado на улице Тулебаева в столице. Проверка показала лёгкую степень алкогольного опьянения, сообщает издание cmn.kz

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал Ержана Бабакумарова виновным в нарушении части 1 статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

«Суд постановил назначить Бабакумарову 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами на семь лет», — говорится в постановлении.

Ержан Бабакумаров с 2019 по 2022 год занимал должность заместителя акима Алматы. Позже он возглавил Службу центральных коммуникаций при президенте РК, где работает по сей день.