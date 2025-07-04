Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
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О его аресте официально сообщила Генпрокуратура, передает Kazpravda.kz
- Генеральной прокуратурой Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1, 2 УК (пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М., - говорится в официальной информации надзорного органа.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.
Другие данные досудебного расследования, согласно требованиями ст. 201 УПК, разглашению не подлежат, добавили в ГП РК.