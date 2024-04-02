Чапан связали на трикотажной фабрике Семея

Сегодня фабрика может обеспечить чулочно-носочными изделиями и качественной трикотажной одеж­дой население области Абай. История трикотажной фабрики ТОО «УК ЮНИС» в Семее началась в 1996 году. Тогда ее директор Юрий Келенцев решил организовать собственное производство трикотажных изделий. О трикотажном производстве Юрий Яковлевич знает все – в профессии он с 1972 года. Работал на знаменитой семипалатинской чулочной фабрике, начал свой путь от простого рабочего и профессионально вырос до начальника цеха. После распада Советского Союза Юрий Яковлевич вместе с единомышленниками решил организовать в регионе кластер, где предполагался весь производственный цикл – от обработки шерсти до готового изделия.

– Тогда в Семипалатинске были фабрика первичной обработки шерсти и камвольно-суконное объединение, которые пришли в упадок. Идея заключалась в том, чтобы вначале принимать шерсть у крестьянских хозяйств, а после всего обрабатывающего процесса из этой шерсти производились бы трикотажные изделия. Было закуплено оборудование для промывки шерсти. С нее собирался жир и отправлялся во Францию для производства косметики, – рассказывает Юрий Келенцев. – В то время открылись границы, и в нашу страну хлынули товары из Китая, Кыргызстана, Турции, Таджикистана и Узбекистана. Тогда цены на китайские товары были смешными, и многие фабрики, не выдержав конкуренции, попросту закрылись.

Юрий Яковлевич не бросил любимое дело и в 1996 году решил организовать собственное трикотажное производство. Приобрел старенькое здание в бывшей Татарской слободе, закупил бывшие в употреблении станки для производства носков – и работа закипела.

– Одним из ключевых моментов для нашего предприятия стало то, что оно попало в государственный реестр национальных производителей, это дало возможность участия в конкурсах по госзакупкам для выполнения оборонного заказа. Производили теплые вещи для летчиков, потом начали поступать заказы на производство нижнего белья для них, причем не только из трикотажа, но и из шелка. Затем начались заказы на форменные свитеры, – вспоминает Юрий Келенцев.

Постепенно предприятие расширялось, приобрели перчаточное оборудование и начали производить перчатки для силовых структур. Затем появилась идея выпускать вещи из трикотажа и для населения. Сегодня на трикотажной фабрике трудятся 47 человек. Пряжу закупают в Беларуси – к сожалению, в регионе нет предприятий по обработке шерсти и производству пряжи. И как бы сейчас пригодилась та идея тридцатилетней давности...

В вязальном цехе машины стоят в ряд, каждая, как паучок с десятками лапок, через которые продеты нити. Так, путь носка начинается с пряжи в бобинах. После того как мастерица составит в программе план, машину заряжают нужными нитками: хлопок, бамбук, вискоза, лайкра, эластан, полиамид комбинируются в нужной цветовой и составной пропорции. Остается установить скорость и время вязки. Связанный полуфабрикат выпадает из пластиковой трубы в корзину. Сам носок не что иное, как вязаная «труба». Такие, пронизанные спицами, в детстве натягивала бабушка, чтобы определить размер. Теперь изделие нужно под правильным углом заправить в автомат, который ровно и правильно зашьет «мысок» и отрежет остаток ткани. Недавно на предприятии наладили производство термоносков. Такие не производят больше нигде в Казахстане.

Выполняя небольшие заказы для силовых структур, предприя­тию удалось встать на ноги. И появились идеи для выпуска коллекций. Сегодня здесь можно увидеть не только носки и перчатки, но и теплые комплекты шапочек и шарфов, женские деловые костюмы, пальто, камзолы с вышивкой и школьную форму. Недавно здесь связали мужской кардиган, который может вполне заменить пиджак в офисе.

Мастерицы каждый день придумывают новые модели. Увидели как-то пальто на супруге экс-президента США Мелании Трамп и воплотили идею в жизнь. И если семейским модницам захочется пощеголять в пальто первой леди, то для этого у них есть замечательная возможность.

Сейчас на фабрике работают над созданием коллекции в нацио­нальном стиле. И это не просто вещи, украшенные орнаментом. Пожалуй, самое почетное место в новой коллекции займет чапан из высококачественной шерсти. Он вполне может заменить классическое пальто в межсезонье. По краям полочек вывязан национальный орнамент. От ветра защитят подклад и замок. А воротник-стойка придает любому образу деловой стиль. Орнамент может быть вывязан любой, все зависит от желания заказчика. Цена удивляет – 42 тыс. тенге. Если сравнить с ценами на мужские пальто в торговых домах Семея, то чапан, несомненно, приобрести выгоднее. Старания семейских мастериц оценили, и в прошлом году фабрика получила звание «Лучший товар Казахстана».

Хотя трикотажная фабрика работает в Семее уже почти тридцать лет, но не все знают о выпускаемой продукции. По словам Юрия Келенцева, вся проблема заключается в том, что негде показать готовые изделия.

– Мы стараемся принимать участие в различных выставках, но на постоянной основе мы не можем представлять свою работу. Производство и магазин расположены в частном секторе, местные знают о нас, приобретают носки, перчатки, шапочки. А хотелось бы, чтобы было больше покупателей. У нас были предложения по строительству магазина в районе центрального рынка, тогда бы продукция поступала к семейчанам без посредников и, соответственно, без накруток, – говорит Юрий Келенцев.

Остается надеяться, что красивые и практичные модели семейской трикотажной фабрики не останутся без внимания и их оценят по достоинству.